Сало можно есть на завтрак – эксперты

Несмотря на высокую калорийность, сало – очень полезный продукт. В нем содержатся жирорастворимые витамины А, D и Е, ненасыщенные жирные кислоты и лецитин, передает newsyou.info.

Стимулирует выработку желчи

Диетологи советуют употреблять этот продукт именно утром, и вот почему: сало стимулирует выработку желчи, тем самым способствуя нормальному пищеварению. У вас не будет проблем с запорами, если вы регулярно будете съедать на завтрак кусочек сала! Только помните, что его надо сочетать с другими продуктами, например, с овощами, и ни в коем случае не есть на завтрак только сало.

Укрепляет сердечную мышцу

В нем содержится уникальное вещество – ненасыщенная арахидоновая кислота, которая способствует укреплению стенок сосудов, обеспечивает нормальную работу сердечной мышцы. Помимо этого, в состав сала входит селен, этот микроэлемент выполняет защитную функцию: является антиокислителем и защищает сосуды от повреждений.

Стимулирует умственную деятельность

Лецитин, входящий в его состав, полезен для сосудов головного мозга. Недавние исследования канадских ученых выявили, что этот продукт способствует повышению интеллектуальной деятельности.

Повышает иммунитет

Сало содержит “полезный” холестерин и жиры, которые принимают активное участие в развитии клеточных мембран, необходимых для построения иммунитета. Съедая кусочек сала каждый день, вы будете меньше болеть.

Поделиться ссылкой:



