Россияне, прилетающие в Беларусь, должны будут иметь антиковидную справку

Документ будут проверять пограничники при посадке в Минске, они же в случае необходимости зададут требования на соблюдение 10-дневного карантина.

Граждане РФ, которые прибывают в Беларусь воздушным транспортом, с 21 декабря должны будут иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили Sputnik в национальном аэропорту Минск.

“Такая информация есть, мы с ней ознакомлены. Как и в первую волну, начиная с марта, в аэропорту ведется двойной медицинский контроль для прибывающих: ведется тепловизионный контроль, установлены рециркуляторы воздуха, дезинфекторы, в секторах прилета и у бортов самолетов работает персонал санитарно-карантинного пункта. Если выявляется человек с повышенной температурой, его передают сотрудникам санитарно-карантинной службы”, – отметили в пресс-службе аэропорта.

Справку об отсутствии коронавируса при посадке будут проверять пограничники, они же в случае необходимости зададут требования на соблюдение 10-дневного карантина.

Сейчас россиянам, прилетающим рейсами из Москвы в Минск, не нужно предоставлять справку об отсутствии COVID-19. Но со вступлением в силу нового постановления Совмина Беларуси о временном закрытии наземных границ из-за распространения коронавируса с 21 декабря, такая справка для граждан РФ станет обязательной.

Есть исключения

Иностранцы, достигшие 6 лет, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, прибывающие в республику, должны иметь оригинал либо копию медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат анализа на COVID-19. ПЦР-анализ выполняется не позднее, чем за трое суток до даты пересечения белорусской госграницы, включая дату ее пересечения. Отсутствие этого документа будет являться основанием для отказа иностранцам во въезде в республику.

Исключение составят россияне, которые будут следовать транзитом через аэропорт Минска в Россию.

С 21 декабря в Беларуси вступят в силу изменения в порядок пересечения государственной границы. В частности, временно приостанавливается выезд белорусов через сухопутные пункты пропуска за исключением отдельных случаев. Решение не затрагивает выезд через аэропорт и функционирование белорусско-российской границы.

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