Россия на два года отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира. Также ей запрещен прием международных турниров

Изначально ВАДА отстранило Россию на четыре года, но CAS сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 года). Решение вступает в силу немедленно.

Российские спортсмены в ближайшие два года будут выступать на крупных соревнованиях (ЧМ и Олимпиады) под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишено статуса соответствия, отмечает sports.ru.