Россия на два года отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира. Также ей запрещен прием международных турниров

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Фото из открытого источника
Фото из открытого источника
Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение ВАДА отстранить Россию на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает “Прессбол”.

Изначально ВАДА отстранило Россию на четыре года, но CAS сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 года). Решение вступает в силу немедленно.

Российские спортсмены в ближайшие два года будут выступать на крупных соревнованиях (ЧМ и Олимпиады) под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишено статуса соответствия, отмечает sports.ru.

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