Папа римский Франциск обеспокоен событиями в Беларуси

Архиепископ Клаудио Гуджеротти передал Александру Лукашенко обеспокоенность главы Святого престола ситуацией в Беларуси. Сам понтифик уже призывал к диалогу между протестующими и Минском.

Спецпосланник папы римского Франциска передал Александру Лукашенко обеспокоенность Святого престола в связи с ситуацией в республике. Архиепископ Клаудио Гуджеротти в четверг, 17 декабря, проводит встречи с белорусскими властями в Минске. Гуджеротти является дипломатическим представителем Ватикана в Великобритании. Аналогичными полномочиями по Беларуси обладает Анте Йозич.

Понтифик еще в середине августа заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси, и призвал стороны конфликта к диалогу.

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