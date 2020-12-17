Минэнерго: Заявления Литвы о БелАЭС являются попыткой нанести удар по репутации страны

Заявления Литвы о “безответственном отношении Беларуси к ядерной безопасности” не имеют аргументов и являются попыткой нанести удар по репутации страны, говорится в сообщении в телеграм-канале Минэнерго в четверг, информирует “Интерфакс-Запад”.

“В ответ на вчерашнее заявление министра иностранных дел Литвы хотели бы отметить: прежде чем делать громкие заявления о “безответственном отношении Беларуси к ядерной безопасности”, необходимо иметь серьезные аргументы. Но мы их не слышим, потому что их просто нет. Такого рода попытка нанести удар по репутации нашей страны вряд ли воспринимается всерьез международным сообществом. Ведь как известно, чтобы что-то доказать, нужны факты”, – подчеркнули в ведомстве.

В Минэнерго напомнили, что Беларусь сотрудничала и намерена далее сотрудничать с Европейской группой регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG).

“Между представителями этой авторитетной организации и белорусскими специалистами выстроились конструктивные рабочие отношения. Поэтапно ведется диалог в рамках партнерской оценки национального плана действий нашей страны по итогам стресс-тестов БелАЭС, которые Беларусь провела по процедуре Европейского союза на добровольной основе”, – отметили в Минэнерго и подчеркнули, что “на атомной станции тщательно готовились к визиту европейских специалистов”.

“Эксперты приняли решение не ехать – это их право. Как бы то ни было, на площадке БелАЭС их готовы принять в любое другое время. На этом фоне стремление литовских чиновников сделать белорусскую сторону “крайней” и продемонстрировать Европе “безответственное отношение Беларуси к ядерной безопасности” выглядит просто шумихой вокруг рабочей ситуации”, – резюмировали в Минэнерго.

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