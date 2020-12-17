Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 17 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1834 пациента с COVID-19, выписаны 2024 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 167731 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 145397 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерло 1299 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 8.

За минувшие сутки выполнено 28807 тестов, всего в стране проведено 3688179 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 74289439 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1650312 человек.

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