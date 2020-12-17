Израиль не готов слепо поддерживать белорусские власти: Тихановская встретилась с дипломатом еврейского государства

Впервые с начала внутриполитического кризиса в Беларуси официальный представитель Израиля встретился с национальным лидером Светланой Тихановской. Израильский дипломат выразил дружеское расположение еврейского государства к народу Беларуси и надежду на скорейшее разрешение внутриполитического кризиса в нашей стране, а также полную поддержку стремлению белорусского народа к свободе и демократии.

Как пояснили в израильском МИД, встреча Йоси Леви со Светланой Тихановской была косвенно связана с церемонией вступления в должность нового посла Израиля в Минске Алекса Шайнмана и вручением им верительных грамот Александру Лукашенко.