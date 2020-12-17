Израиль не готов слепо поддерживать белорусские власти: Тихановская встретилась с дипломатом еврейского государства

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, встретилась с послом Израиля в Литве Йоси Леви, сообщают “Вести. Израиль по-русски”. По некоторым оценкам, это должно послужить своего рода сигналом для демократических сил, которые она представляет.
Впервые с начала внутриполитического кризиса в Беларуси официальный представитель Израиля встретился с национальным лидером Светланой Тихановской. Израильский дипломат выразил дружеское расположение еврейского государства к народу Беларуси и надежду на скорейшее разрешение внутриполитического кризиса в нашей стране, а также полную поддержку стремлению белорусского народа к свободе и демократии.
Как пояснили в израильском МИД, встреча Йоси Леви со Светланой Тихановской была косвенно связана с церемонией вступления в должность нового посла Израиля в Минске Алекса Шайнмана и вручением им верительных грамот Александру Лукашенко.
На фоне осуждения действий режима Лукашенко со стороны Запада церемония с участием израильского посла в Минске вызвала многочисленные негативные отзывы.
Поэтому встреча Йоси Леви со Светланой Тихановской по инициативе израильского посла может рассматриваться как некий сигнал и признак того, что Израиль не готов слепо поддерживать действующие белорусские власти.