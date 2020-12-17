Гранты на сумму более $100 тысяч выделило белорусским больницам правительство Японии

В посольстве Японии в Республике Беларусь сообщили, что гранты на сумму более $100 тысяч будут выделены больницам Беларуси от правительства Японии.

В сообщении дипмиссии говорится: «16 декабря 2020 года в резиденции чрезвычайного и полномочного посла Японии в РБ состоялась торжественная церемония подписания контрактов на выделение гранта».

С 2004 года посольство Японии в Беларуси, как отмечается, реализует программу японского правительства «Корни травы – грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека». Правительство Японии в рамках данной программы выделяет гранты с целью помогать людям, которые пострадали из-за аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий.

Поделиться ссылкой:



