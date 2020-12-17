Герасименя: Переговоры Фазеля о проведении ЧМ по хоккею в Беларуси противоречат решению МОК

Белорусский фонд спортивной солидарности считает, что переговоры руководителя Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля с Беларусью о проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году противоречат решению Международного олимпийского комитета, сообщает “Интерфакс-Запад”.

“Переговоры Международной хоккейной федерации с белорусской стороной полностью противоречат решению МОК, которое было принято 7 декабря”, – заявила председатель белорусского Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя во время пресс-конференции 17 декабря и подчеркнула, что это решение не только противоречит решению МОК, но и полностью нарушает понятия этики и морали.

“Я считаю, что чемпионат мира из Беларуси необходимо переносить или отменять, так как его проведение в принципе невозможно”, – отметила Герасименя.

Спортсменка поблагодарила МОК за принятое решение: “Введение санкций против НОК говорит о том, что в мире существует справедливость. Это то, чего сегодня не хватает Беларуси”.

Кроме того, она отметила, что опасается усиления репрессий и нарушений прав человека в Беларуси в преддверии ЧМ по хоккею, если он все-таки состоится.

Представители фонда спортивной солидарности во время пресс-конференции признались, что не связывались с национальными федерациями по хоккею с просьбой отказаться от участия в чемпионате мира в Беларуси, так как надеются на “централизованное решение” по данному вопросу. Тем не менее они высказали мысль, что каждый участник ЧМ-2021 по хоккею, который приедет в Беларусь, тем самым будет поддерживать действующую власть.

Как сообщалось, недавно Фазель заявил о возможности проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года целиком на территории Беларуси, без участия Латвии, если та откажется проводить турнир вместе с Беларусью, основываясь на политических причинах.

“Я не теряю надежды, что ситуация в Беларуси нормализуется и ЧМ станет возможным. Не в моем стиле сдаваться. Я буду сражаться, пока есть хоть тень надежды”, – заявил Фазель.

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