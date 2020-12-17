“Для нас важно, что мы рядом с Беларусью”. Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию

Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию. В Риге супруги создают фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, которым Латвия предоставила политическое убежище.

Валерий Цепкало – экс-глава белорусского Парка высоких технологий. Он один из кандидатов, не допущенных на президентские выборы, он покинул страну еще в июле 2020 года.

Его жена Вероника Цепкало, представительница объединенного штаба Светланы Тихановской, вместе с детьми уехала из Минска 9 августа. Сначала Цепкало уехали в Россию, потом перебрались в Польшу, но в итоге семья обосновалась в Латвии.

Бытовые вопросы удалось решить быстро: квартира, школа для детей. С Валерием и Вероникой “Настоящее Время” встретилось у ледовой школы, пока их дети занимались хоккеем.

“У нас же дети маленькие, нам надо было, чтобы русские школы были, – говорит Валерий. – А в Польше русских школ нет. В Литве одна при посольстве. Туда не берут. Нам хотелось еще, чтобы страна имела общую границу с Беларусью. Для нас это было важно. Ощущение, что мы рядом, что мы по соседству находимся”.

Политическое убежище в Латвии Цепкало пока не запрашивали.

“Мы продали дом, когда входили в эту кампанию, – продолжает Валерий. – Арестована у нас квартира, арестован пылесос, и арестован у нас телевизор. Ну и счета, естественно, тоже”.

В Риге Цепкало поддерживают связь с местной белорусской диаспорой, участвуют в акциях поддержки и солидарности. Вероника Цепкало создала фонд помощи репрессированным женщинам Беларуси. Организация уже зарегистрирована, собран международный совет директоров.

“Мы показали и доказали нашим трио, что женщины имеют право голоса, что женщины могут быть самодостаточными, поэтому целью фонда далее будет развитие лидерских способностей у женщин, но сейчас главная цель – это помощь тем репрессированным девушкам, которые находятся в тюрьмах сейчас. Кого-то пытали, кого-то насиловали, кому-то нужна психологическая помощь”, – говорит Вероника.

Валерий Цепкало продолжает дистанционно работать в собственной компании. Еще летом власти Беларуси объявили его в межгосударственный розыск – его имя содержится в базе разыскиваемых лиц МВД России. Власти Беларуси обвиняют его в получении взятки.

“У меня компания небольшая есть, мы делаем всемирную биографическую энциклопедию, – рассказывает Валерий. – Основной офис в Минске находится, и разработчики в Беларуси находятся, но сейчас с новыми технологиями эту тему можно продолжать, находясь в любой точке”.

Жизнь в Латвии Валерий и Вероника воспринимают как временную и вынужденную меру. Но пока они здесь, есть возможность помочь беженцам из Беларуси – в Латвии их несколько десятков.

“В лагерь беженцев ездили несколько раз, – говорит Валерий. – Мы сейчас будем их привлекать активно к нашей деятельности. Мы нашли офис. И, конечно, мы ставку делаем на диаспору. На беженцев и волонтеров, чтобы мы могли работать как вне Беларуси, так и оказывать информационное воздействие на те процессы, которые внутри страны происходят”.

Проводить уличные акции в поддержку белорусской оппозиции в Латвии сейчас нельзя из-за ограничений в связи с коронавирусом. Местное оппозиционное движение пока работает в онлайне.

В начале декабря союз 16 городов, в которых жил и работал немецкий реформатор Мартин Лютер, объявил, что лидеры объединенного штаба оппозиции Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова получат премию “Бесстрашное слово” – за борьбу за политические перемены в Беларуси.

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