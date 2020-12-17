Билл Гейтс рассказал, как будет выглядеть мир после пандемии

Основатель Microsoft назвал семь основных пунктов. Среди них, отмечает Популярная механика, есть и хорошие новости.

1. Онлайн-встречи станут нормой

По словам Гейтса, пандемия сильно изменила наше понятие об общении. Оказалось, что проводить встречи и решать важные вопросы можно также эффективно и в виртуальном пространстве. «Точно так же, как во время Второй мировой войны женщины пришли на работу на заводы, а затем остались на них, эта идея [онлайн-встреч] закрепится».

Миллиардер отметил, что это коснется не только рабочей сферы. Люди будут спокойно относиться к тому, чтобы «посетить» врача или университет удаленно.

2. Программное обеспечение будет развиваться быстрее

Поскольку многие аспекты жизни будут перенесены в виртуальный мир, программное обеспечение для этих целей должно будет значительно улучшиться. Как заметил основатель Microsoft, в начале пандемии многие программы онлайн-общения были «достаточно неуклюжими», однако он уверен, что технологии в этой сфере будут развиваться бешеными темпами.

3. Офисы компаний станут более универсальными

Если рабочие моменты будут все чаще обсуждаться удаленно, компаниям могут стать не нужны крупные офисы, в которых постоянно находятся все сотрудники. Это сильно повлияет на недвижимость. Гейтс предполагает, что несколько фирм смогут пользоваться одним офисом. Например, в понедельник будут приходить сотрудники одной компании, а во вторник — другой.

4. Люди перестанут стремиться жить в крупных городах

Удаленная работа скажется и на расселении людей. Если сейчас люди стремятся жить в центре, в больших городах, то в будущем они будут искать жилье в более спокойных районах, ведь местоположение офиса и карьера не будут влиять на выбор дома.

«Для примера посмотрите на Сиэтл и Сан-Франциско. Даже сотрудники с хорошей зарплатой тратят безумные суммы денег на аренду», ― говорит Гейтс. «Если вы не будете привязаны к офису, в который вам нужно будет ходить каждый день, жизнь в таких дорогих местах станет для вас менее привлекательной. Скорее, вы захотите жить в собственном доме в небольшом городе».

5. Люди станут меньше общаться с коллегами и больше с друзьями

Гейтс отмечает, что изменения коснутся и нашего круга общения. «Я думаю, что количество рабочих контактов уменьшиться, и поэтому вы захотите больше общаться со своими друзьями вне работы».

6. Привычные вещи еще долго не встанут на свои места

Во время обсуждения того, какое будущее ждет мир после пандемии, все трое участников подкаста согласились, что даже после появления вакцины мир не сразу и не полностью вернется к норме. Болезнь не исчезнет быстро и периодически будет появляться в разных регионах мира. Это не означает бесконечный карантин, но ситуация нормализуется, только когда у всех стран появится доступ к вакцине.

7. Следующая пандемия будет не такой страшной

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом сильно подкосила многие страны, Гейтс уверен, что следующий раз, когда появится вирус-убийца, мир намного лучше справится с ним. «Основная причина, почему будущие пандемии будут менее разрушительны, заключается в том, что мы будем больше практиковаться. Наши инструменты тестирования станут намного лучше. Во второй раз мы не будем такими глупыми», ― подчеркнул Гейтс.

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