Археологи раскопали тронный зал царя Ирода (фото)

В Иордании у Мертвого моря археологи раскопали тронный зал царя Ирода. По данным исследователей, трон стоял на возвышении, а поднимались на него по лестнице, сообщает Нaaretz.

Отмечается, что тронный зал находился на берегу Мертвого моря в древней иудейской крепости Махерон.

В ходе раскопок исследователи обнаружили полукруглую нишу, где был установлен трон. Уровень пола в первоначальном виде до наших дней не сохранился, однако, археологи убеждены, что трон стоял на возвышении, а добирались до него по лестнице.

Кроме этого, специалисты восстановили две колонны, которые ранее служили опорой для крыши зала. По предварительной информации, там танцевала принцесса Саломия на дне рождения отчима Ирода Антипы.

Согласно Евангелию, он так был доволен танцем, что пообещал принцессе все, что она захочет. Однако она, по совету матери, попросила голову Иоанна Крестителя.

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