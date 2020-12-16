“Восстановить понятия законности и справедливости пока еще не поздно”: Виталий Гурков обратился к белорусским силовикам

Виталий Гурков, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу, обратился к белорусским силовикам.

“Беларусь пережила много бед, трагедий и войн, но то, что сегодня происходит в нашей стране, не имеет похожих примеров. На Беларусь напали люди, которые приняли присягу – охранять свой народ, поддерживать порядок и защищать соотечественников. На Беларусь напали вы. Вы бегаете по дворам с дубинами, бьете стариков и детей, студентов и врачей. Я уверен: тот, кто считает себя настоящим мужчиной и воином, не так представлял себе свою доблестную службу. Вчера сотрудники правоохранительных органов и офицеры запаса опубликовали открытое письмо против массовых репрессий и за новые президентские выборы. И теперь я обращаюсь к каждому из вас. Курсанты и сержанты, офицеры запаса, а также действующие сотрудники, если вы еще не забыли, что такое честь мундира, подпишите открытое письмо. Проведение честных выборов является единственным выходом из сложившегося кризиса в стране. Восстановить понятия законности и справедливости пока еще не поздно”, – заявил в своем видеообращении знаменитый белорусский спортсмен.

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