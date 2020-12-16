В каких нарядах встречать 2021 год, чтобы задобрить быка

2021 год будет годом Белого Металлического Быка. В этот праздник вокруг нас должны преобладать белый, серый (он же серебристый) и голубой цвета, чтобы привлечь удачу, процветание и здоровье. Выберите цвет наряда в соответствии с вашими желаниями.

Серый, серебристый

Этот благородный и элегантный цвет олицетворяет стихию металла, что очень актуально для этого праздника. Считается, что это успокаивающий, умиротворяющий цвет, которому по своей сути не хватает страстной энергии. Но это успокаивающее влияние иногда может быть очень полезно. Резкость, точность, ясность и понимание ситуации — это энергетические свойства серого и серебристого цветов, поэтому если вам не хватает данных качеств, выбирайте наряды этих цветов.

Цвет морской волны

Оказывает благотворное влияние, а также избавляет от чувства одиночества. Если вы хотите успокоиться и взбодриться в новом году, обратите внимание на этот цвет. Цвет морской волны — это цвет, который заряжает нас положительной энергией, когда мы страдаем от хронического стресса или усталости. Пять стихий китайского гороскопа (металл, вода, дерево, огонь и земля) сочетаются с пятью цветами (белый/серебристый, черный, зеленый, красный и коричневый).

Белый

Белый ассоциируется с деловой сферой, а также со здоровьем и социальными отношениями. Это цвет, который приносит покой, вызывает умиротворение и расслабление. Рекомендуется праздновать в белом, если вы чувствуете себя подавленным, вспыльчивым или тревожным. Белый поможет избавиться от заблуждений, найти правильный путь к развитию.

Когда вы определитесь с цветом, останется только подобрать наряд в соответствии с форматом мероприятия, на котором вы окажетесь. А еще больше расположить к себе символ наступающего года вы сможете с помощью правильных подарков, которые важны не меньше наряда.

Здорово, если подарок будет металлическим, ведь в год Металлического Быка такой презент может стать настоящим талисманом! Что касается направления, то Бык как трудолюбивый символ года оценит подарки, которые могут пригодиться в работе. Быки очень любят и ценят дружбу, поэтому не лишним будет написать своим друзьям несколько приятных напутствий на предстоящий год на открытках и приложить к подаркам.

Бык — это очень миролюбивое животное, поэтому не стоит дарить оружие и сувениры, которые несут в себе энергетику борьбы. Даже надписи на футболках, которые вы подарите, должны нести миролюбивый посыл. Следует исключить подарки с острыми концами и режущими краями. В приоритете будут натуральные ткани и материалы, такие как хлопок, шелк и другие, однако учтите, что ни к чему в этот праздник дарить изделия из натурального меха или кожи. Не стоит огорчать хозяина наступающего года. Изображения других животных также придутся не по нраву металлическому Быку.

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