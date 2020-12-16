В ЕС хотят ввести санкции против компаний, сотрудничающих с властями Беларуси

В «чёрный список» должны быть внесены 29 представителей режима в Минске и 7 компаний, сотрудничающих с белорусскими властями.

Послы Европейского союза достигли согласия касательно расширения санкций против белорусского режима. Об этом сообщает Польское Радио в Брюсселе Беата Пломецкая.

В «чёрный список» будут внесены 29 представителей режима в Минске и 7 компаний, сотрудничающих с белорусскими властями. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещён въезд в Европейский союз, их счета в европейских банках будут заморожены, также будут заблокированы финансовые активы компаний.

О необходимости расширения санкций на прошлой неделе говорили министры иностранных дел стран-членов Евросоюза. Во время совещания в Брюсселе они подчеркнули, что ситуация в Беларуси ухудшается. Власти не прекращают жестокие репрессии в отношении граждан, которые с августа протестуют против сфальсифицированных результатов президентских выборов.

До сих пор европейские санкции были введены только против чиновников белорусского режима. Вначале в «чёрный список» были внесены 40 человек, затем ещё 15, в том числе Александр Лукашенко.

Решение послов должно быть утверждено на этой неделе европейскими министрами. После публикации в официальном журнале Европейского союза они вступят в силу.

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