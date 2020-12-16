В Беларуси собираются отменить МПБ, оставив только БПМ

Сегодня в парламенте представят проект закона «Об изменении законов», которым предлагается ряд усовершенствований, касающихся бюджета прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Об этом сообщает Минтруда.

В частности, проект документа предполагает:

перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения – бюджет прожиточного минимума. При этом отменив социальный норматив минимальный потребительский бюджет;

сократить сроки пересмотра состава и структуры бюджета прожиточного минимума с пяти лет до трех;

изменить подходы к установлению минимальной зарплаты – не ниже 30 процентов прогнозного значения средней зарплаты по стране.

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