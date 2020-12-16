Требования к белорусским госслужащим ужесточат: их статус сблизят с военными

Депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект “О государственной службе”, документ представила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич, сообщает “Интерфакс-Запад”.

Она сообщила, что законопроектом предусматривается усиление дисциплины и ответственности гражданских служащих в целях сближения их правового статуса с военнослужащими.

“В частности, определяются понятие служебной дисциплины гражданских служащих и способы ее обеспечения по аналогии с требованием воинских уставов и уставов военизированных организаций, закрепляются общие требования к этическому поведению гражданских служащих по аналогии с положениями действующих дисциплинарных уставов, распространяющие свое действие как на служебное поведение, так и на поведение в быту”, – заявила Костевич.

Для этих целей, пояснила министр, в качестве приложения к закону разработаны общие требования служебной этики государственных гражданских служащих.

“Несоблюдение требований служебной этики повлечет применение к гражданскому служащему мер дисциплинарного воздействия”, – отметила министр.

Кроме того, в проекте закона закрепляется целостная система государственной службы, состоящая из государственной гражданской службы, военной службы, службы в военизированных организациях.

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