Том Круз обругал съемочную группу фильма Миссия невыполнима 7

В сеть попала запись яростного выступления актера, который уличил двух работников в нарушении карантинных ограничений.

На съемочной площадке фильма Миссия невыполнима в Лондоне Том Круз отчитал и пригрозил уволить команду из-за несоблюдения коронавирусных ограничений. Аудиозапись скандальной речи оказалась в распоряжении газеты The Sun.

Отмечается, что актер и главный продюссер ленты Миссия невыполнима 7 пришел в ярость, когда увидел, как двое его подчиненных просматривали отснятые кадры, не соблюдая дистанцию.

“Вы понимаете ответственность, которая на нас возложена? Если вы не можете быть сознательными и я не могу справиться с вашей логикой, тогда вас уволят”, − заявил Круз перед 50 работниками.

Он также подчеркнул, что ежедневно общается с представителями киностудии и страховыми компаниями, отчитываясь об эпидемиологической ситуации на съемочной площадке.

“Мы – золотой стандарт! Голливуд сейчас продолжает снимать фильмы из-за нас! Потому что они там верят в то, что мы делаем! Никаких извинений! Вы можете сказать это людям, которые свои чертовы дома теряют, потому что киноиндустрия не работает. Это им еду на стол не положит, за образование не заплатит!” – эмоционально отметил актер.

Как пишет издание, Миссия невыполнима 7 уже столкнулась с рядом задержек съемочного процесса из-за COVID-19, путешествуя по Европе.

Вернувшись в Великобританию две недели назад, Круз лично заплатил 500 000 фунтов за старый круизный лайнер, на котором актеры и команда смогли изолироваться.

Он постоянно находится в маске на съемочной площадке и следит за нарушителями правил.

Съемки франшизы уже состоялись в Италии, Норвегии и сейчас проходят в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Миссия невыполнима 8 станет финальной частью франшизы и Круз задумал организовать ее съемки в космосе.

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