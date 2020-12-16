Сенат США утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Беларуси

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Таким образом, Фишер станет первым американским дипломатом в Беларуси с 2008 года. Американский посол Карен Стюарт был отозван из Беларуси в марте 2008 года в ответ на аналогичное действие Минска, отозвавшего из Вашингтона своего посла Михаила Хвостова. Причиной стало введение санкций США против белорусских компаний.

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах выдвинуть Фишер на пост посла США в Беларуси в апреле. В мае он внес ее кандидатуру на утверждение Конгресса.

Ранее Фишер занимала должность заместителя постпреда США при НАТО, временного поверенного в делах США в России, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

В июле Александр Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

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