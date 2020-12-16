Повторится ли белорусско-российский «транзитный» конфликт в 2021 году?

Недавно белорусская сторона уведомила российскую «Транснефть» о своем намерении повысить в 2021 году тариф на транзит российской нефти на 25%. Такое повышение явно не отвечает планам российской «Транснефти», которая в этом году имеет серьезные потери из-за снижения объемов транзита нефти. Может ли это спровоцировать очередной «транзитный» конфликт Беларуси и России?

Советник президента ПАО «Транснефть», пресс-секретарь Игорь Демин подтвердил получение компанией уведомления белорусской стороны о планах повышения тарифа на транзит нефти, но не уточнил, на сколько Беларусь хочет поднять тариф.

По данным «Интерфакса», среди обоснований повышения стоимости транзита ОАО «Гомельтранснефть Дружба» называет недополучение доходов в 2020 году от транзита российской нефти, поскольку Россия, подписав соглашение ОПЕК+, снизила собственную добычу и экспорт нефти. Также белорусская компания несет затраты на строительство перемычки между двумя ветками нефтепровода «Дружба», которая соединит Мозырский НПЗ и новопоцкий «Нафтан». Кроме того, Беларусь тратит средства на строительство резервуарных парков для получения сырья из Польши и Украины.

В принципе, у белорусского оператора нефтепровода «Дружба» аргументы в пользу повышения тарифов на прокачку нефти действительно имеются. В октябре 2020 года компания приступила к строительству магистрального нефтепровода «Гомель — Горки» стоимостью около 300 млн рублей (около 118 млн долларов) для поставки на белорусские НПЗ альтернативной нефти. Реализовать проект она планирует за счет собственных средств уже к сентябрю 2022 года. Помимо этого, для поддержания транзитной инфраструктуры в образцовом порядке «Гомельтранснефть Дружба» инвестирует в развитие в 2019–2021 годах около 197 млн долларов. Также компания реализует проекты по формированию в Беларуси условий для стратегического запаса нефти – она планирует к 2023 году увеличить емкость резервуарного парка для хранения нефти с 900 тыс. тонн до 1 млн тонн.

Кроме того, в Беларуси с 1 января 2020 года транзит нефти магистральными трубопроводами по территории страны признан объектом налогообложения — введен экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории страны в размере 0,35 рубля за перемещение 1 тонны нефти и нефтепродуктов на 100 км. Также для организаций, осуществляющих в Беларуси транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами транзитом, повышена ставка налога на прибыль с 18% до 50%. По данным Минфина, введение экологического налога на транзит нефти принесет 2020 году в белорусский бюджет 210 млн рублей.

Между тем проблема с введением экологического налога в Беларуси ПАО «Транснефть» хорошо знакома. Ведь объектом дополнительной фискальной нагрузки стало не только «Гомельтранснефть Дружба», но предприятие «Запад-Транснефтепродукт», которое находится на территории Беларуси и входит в систему российской «Транснефти».

Нынешним летом «Транснефть» уже обращалось в Министерство энергетики РФ по поводу ухудшения условий его работы в связи с введением в Беларуси экологического налога. В письме «Транснефть» обращает внимание на «значительное ухудшение условий деятельности «Запад-Транснефтепродукта» с начала 2020 года в связи с введением дополнительного экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов и увеличения ставки налога на прибыль с 18% до 50% для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов транзитом по территории Беларуси. Этот вопрос планировалось даже вынести на заседании группы высокого уровня правительства Союзного государства.

В последние годы транзит российской нефти через Беларусь составляет около 50 млн тонн в год. В 2019 году в связи с поставками «грязной» российской нефти в «Дружбе» он снизился примерно на 6,4 млн тонн от планируемых 48 млн тонн. Ранее прогнозировалось, что в 2020 году Беларусь получит от транзита российской нефти 179,2 млн долларов.

Транзитные амбиции Минска и скромная реальность

Отметим, что полтора года назад белорусская сторона также направляла аргументы «Транснефти» о необходимости повысить тариф примерно на такой же уровень.

Напомним, в конце апреля 2019 года в трубопроводную систему «Дружба», по которой идет экспорт российской нефти через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 9 июня. Чтобы компенсировать потери, белорусская сторона намеревалась повысить с 1 мая 2019 года тaрифы нa трaнзит российской нeфти на 23%, о чем «Гомельтранснефть Дружба» сообщила «Транснефти».

Самостоятельно принять решение о повышении тарифов белорусская сторона не может, потому что уже 10 лет как она лишена такой возможности.

Между Россией и Беларусью с 2010 года действует межправительственное соглашение, которое регулирует тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам. Для этого стороны согласовали методику, которая допускает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.

Плановый пересмотр производится не ранее чем через 12 месяцев после предыдущего планового пересмотра. Он предусматривает следующую процедуру. «Транснефть» не позднее 15 ноября направляет в адрес белорусского оператора сведения о планируемых на следующий год объемах поставок нефти на белорусские НПЗ и транзита. В свою очередь Беларусь до 25 ноября передает «Транснефти» на согласование планируемые ставки тарифов. Тарифы должны быть согласованы до 25 декабря, утверждены МАРТ Беларуси до 15 января и введены в действие с 1 февраля.

Если договориться не получается, белорусская сторона может повысить тарифы лишь на уровень среднегодовой инфляции в России, увеличенный не более чем на 3%.

В 2019 году тарифы на транзит нефти по Беларуси индексировались планово, согласно методике, с 1 февраля 2019 года. Они поменялись с учетом среднегодового индекса потребительских цен в РФ на 2019 год (4,6%), увеличенного на 3%. В результате на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по белорусским магистральным трубопроводам были повышены на 7,6%.

Намерение белорусской стороны повысить тарифы с 1 мая 2019 года на 23% было внеплановым. Оно может производиться в том случае, если резко изменились условия работы белорусского оператора трубопроводного транспорта. При этом если стороны не достигают компромисса, спорный вопрос в данном случае должны решать Федеральная антимонопольная служба России и белорусский МАРТ.

Аргументируя необходимость внепланового повышения тарифов, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков отмечал, что обеспечение безопасности в процессе транспортировки нефти довольно затратно, оно требует постоянного мониторинга нефтепровода, модернизации и замены изношенного оборудования. Между тем белорусский тариф на транспортировку нефти сейчас самый низкий среди соседних стран-транзитеров нефти — 0,86 долларов на 100 тонно-километров, в то время как в Польше — 1,05 доллара, в Украине — 1,39 долларов. Следует отметить, что белорусские тарифы с 2010 года по договоренности с РФ установлены не в долларах, а в российских рублях, — одними из самых низких среди соседних стран они остаются в том числе из-за курса российского рубля.

В апреле 2019 года Александр Лукашенко в ответ на запреты РФ на поставки белорусской продукции на российский рынок заявил, что Кремль ведет себя «недружелюбно», и «Беларуси есть чем ответить». Он рассказал, что год-полтора назад, когда понадобились ремонтные работы на нефтепроводе и нефтепродуктопроводе из РФ через Беларусь, он поручил работать в «аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется «главный экспортный продукт Российской Федерации — нефть».

Но теперь, по его словам, Беларусь не будет так рьяно соблюдать интересы России. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом», — заявил тогда Лукашенко.

Вслед за этим вице-премьер Игорь Петришенко заявил журналистам, что нефтепровод из-за длительной эксплуатации нуждается в дополнительном регламентном обслуживании. Главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго отмечал, предприятие планирует провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода «Дружба», но, подчеркнул он, белорусский оператор намерен в полном объеме выполнить свои обязательства по транзиту российской нефти в объеме 50 млн тонн.

До «перекрытия» «Дружбы», о чем весной 2019 года заявлял Лукашенко, дело не дошло. Назревавший публично «транзитный» конфликт в результате завершился тихо: с 1 сентября 2019 года Беларусь внепланово повысила тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода «Дружба», но исключительно в рамках методики — на 3,7%.

Но вслед за этим главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго отмечал, что повышение тарифа на прокачку на 3,7% «дает рост выручки порядка 2 млн долларов» до конца 2019 года, «однако порядка 21 млн долларов остается выпавшей выручки». В то же время, по его словам, повышение тарифа на 21% позволило бы Беларуси до конца 2019 года покрыть все издержки в связи с инцидентом с «грязной» нефтью.

Вероятно, компенсировать свои потери белорусский оператор попытался через тариф в 2020 году. Федеральная антимонопольная служба России в конце 2019 года сообщила, что Беларусь предложила в 2020 году увеличить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%. При этом российское ведомство сразу же заявило, что если стороны не договорятся до 15 января, тарифы будут увеличены строго по методике — в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, увеличенного не более чем на 3%.

Так оно и случилось — с 1 февраля 2020 года тариф на транзит российской нефти по территории Беларуси повысился по методике лишь на 6,6%.

Официальному Минску теперь не до конфликта с Москвой

Теперь ситуация повторяется: белорусская сторона подготовила аргументы в пользу повышения с 1 февраля 2021 года тарифа на транзит российской нефти на 25%, однако российский оператор, скорее всего, с ним не согласится.

В результате белорусскому оператору снова придется подчиниться и действовать в рамках ранее согласованной методики.

Можно предположить, что серьезно конфликтовать с Россией из-за несовпадения интересов официальный Минск сейчас вряд ли будет. На фоне острейшего политического кризиса в стране белорусским властям не до принципиальных споров с Россией, которая остается основным оплотом политической и экономической поддержки Лукашенко.

К тому же, отмечают эксперты, даже повышение тарифа на 15% в текущих условиях сделает поставки нефти в Европе по трубопроводу «Дружба» нерентабельными. Как следствие, Россия может остановить прокачку через Беларусь и перенаправить свою нефть на морские порты на Балтике и Черном море.

«Транснефть» планирует поменять методику – не в пользу страны-транзитера

При этом нельзя списывать со счетов намерение «Транснефти» вообще поменять методику изменения тарифов, что может обернуться еще более плохими условиями для белорусской стороны.

Сделать это «Транснефть» хотела с 2019 года. Советник президента ПАО «Транснефть», пресс-секретарь Игорь Демин пояснял мотивы такого предложения значительным снижением инфляции в РФ. По его словам, белорусская сторона предложила «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти на 2018 год на 7,6%. «Транснефть» выступила со встречным предложением — индексировать тариф на 3,95-4%, — как это было сделано в России. Так как каждая сторона придерживалась своего мнения, вступило в силу правило методики расчета индексации. Согласно ей, среднегодовой индекс российской инфляции, который составлял в то время 3,7%, суммируется с 3%. Таким образом, индексация составила 6,7%.

С этой цифрой «Транснефти» пришлось согласиться. Хотя, как пояснял Демин, так как данная методика была разработана при инфляции около 10% в месяц, «теперь должна быть принята новая методика на 2019 год».

Пока изменения в методику, которые предлагала «Транфнеть», не внесены.

Между тем весной 2020 года компания «Роснефть» обращалась в правительство РФ с просьбой снизить тарифы «Транснефти» до уровня 2008 года, объясняя это падением цены нефти в апреле. Однако это предложение тоже не было принято.

В 2020 году падение прокачки нефти по системе «Транснефти» составит около 10% по сравнению с планами, которые были приняты на 2020 год, при этом компания прогнозирует сокращение экспорта нефти до 208 млн тонн с 238,8 млн тонн в 2019 году. В 2020–2022 году объем оказанных монополией услуг из-за сделки ОПЕК+ сократится на 17%, прогнозирует «Транснефть».

А что с компенсаций за «грязную» нефть?

Пока непонятно, компенсировала ли «Транснефть» Беларуси ущерб от последствий ЧП на нефтепроводе «Дружба». Компенсацию убытков из-за ситуации на «Дружбе» должна организовать «Транснефть». Совет директоров компании отмечал, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне 15 долларов на один баррель некондиционной нефти.

«Транснефть» также сообщила, что в 2021 году рассчитывает произвести окончательные расчеты с потребителями за поставки «грязной» нефти. Компания уже выплатила 143,6 млн долларов, что составляет более половины общей суммы компенсаций.

Между тем до сих пор неизвестно, возместила ли «Транснефть» полностью ущерб за поставки «грязной» нефти Беларуси.

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