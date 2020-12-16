Минюст: продленные из-за коронавируса паспорта действуют только внутри Беларуси

В Минюсте РБ дали разъяснения по поводу продленных из-за коронавируса на 6 месяцев паспортов.

Марина Мельникова, представитель Министерства юстиции, сообщила, что такие паспорта действительны только внутри страны.

Мельникова сказала: «Продлённые паспорта граждан не являются действительными для пересечения государственной границы».

За границу выехать по такому паспорту будет можно только в том случае, если иностранным государством паспорт в рамках соответствующих двусторонних соглашений с Беларусью будет признан. При этом, представитель Министерства юстиции добавила, что новый паспорт можно оформить в любой момент.

Мельникова рассказала: «Автоматическое продление срока действия документа не препятствует ни гражданам, ни юрлицам обратиться в компетентный орган».

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