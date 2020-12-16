Министерство образования Беларуси внедрит платформу для проведения школьных занятий дистанционно

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Дистанционное обучение
Фото Степана Тюшкевича

Рабочая версия национального электронного ресурса будет готова уже на этой неделе.

Чтобы школьникам было проще осваивать материал, лучшие учителя страны записали для них сотни видеоуроков, рассказали в главном информационно-аналитическом центре министерства.

– Прогнозы медиков по поводу эпидемической обстановки в мире пока неутешительные. Поэтому вполне вероятно, что образовательная платформа понадобится учащимся уже в 3-й четверти, – отметили в Минобразования. – Именно с прицелом на нее и создают сейчас контент педагоги и эксперты.

К слову, в Беларуси уже существует Национальный образовательный портал. Но сейчас этот ресурс выступает скорее хранилищем материалов для учебного процесса: школьники могут бесплатно скачать нужный им учебник или пособие, адаптированные под любой гаджет.

Новая же платформа добавит в образовательный процесс интерактивности, позволит наладить на расстоянии взаимодействие педагога и ученика.

– Несмотря на то, что учебник остается основным источником знаний для учащегося, ничто не заменит объяснения педагогом новой темы, – уверены специалисты Минобразования.

Решение о создании платформы приняли еще весной, когда некоторые школы вынужденно закрылись на карантин.

Как устроена платформа?

На образовательном ресурсе будут размещаться видеоролики, в которых преподаватели доходчиво объяснят материал по всем темам для всех классов. Сегодня на экспертизу в Национальный институт образования (НИО) передано более 700 видеофрагментов, каждый из которых дополнен тестом для самопроверки. Для учеников 1–4-х классов учебные сюжеты будут длиться 5-7минут, для 5–8-х классов – 10-12 минут, а для старшеклассников – 15-17 минут.

– Такая продолжительность не случайна. Специалисты подбирали оптимальную длину ролика, которая будет комфортна для усвоения. Ведь 45 минут с учителем – это одно: есть смена деятельности, педагог управляет процессом. Но такой регламент для видеоурока неприемлем – ребенок не сможет просидеть те же 45 минут, внимательно слушая наставника с экрана, – пояснила заместитель директора Национального института образования (НИО) Людмила Романовская.

По ее словам, каждый видеоурок смонтирован так, чтобы за небольшой отрезок времени в очень концентрированном виде дать ученикам максимум информации.

– На протяжении просмотра урока школьники не будут пассивными зрителями. Знания закрепляются только через действие. Мы с педагогами много дискутировали, как добиться такого эффекта. Нашли выход: во время просмотра ученику необходимо будет ставить ролик на паузу, выполнять определенные задания, а затем снова его запускать. Например, будут звучать призывы открыть тетрадку, решить пример, и только после этого можно узнать правильный ответ и сравнить со своим результатом, – добавила представитель Национального института образования.

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