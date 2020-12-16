Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 16 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1938 пациентов с COVID-19, выписаны 1930 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 165897 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 143373 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1291 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 25048 тестов, всего в стране проведено 3659372 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 73603541 заболевший COVID-19, умерли с этой инфекцией 1638339 человек.

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