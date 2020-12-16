«Говорит о страхе власти». Познер и Сванидзе прокомментировали задержание белорусских журналисток

Известные российские телеведущие Владимир Познер и Николай Сванидзе высказались по поводу задержанных белорусских журналисток – корреспондента TUT.BY Катерины Борисевич и корреспондентов «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которые обвиняются по уголовным статьям и находятся в СИЗО, пишет TUT.BY.



– Некоторое время тому назад я получил письмо от Марины Золотовой, главного редактора TUT.BY, который, с ее слов, является самым популярным белорусским интернет-ресурсом, – написал в Instagram Владимир Познер. – В этом письме она просит меня высказаться по поводу трех журналисток – Катерины Андреевой, Дарьи Чульцовой и Катерины Борисевич, которые содержатся в СИЗО и которым грозит тюремное заключение сроком в три года за то, что они… выполняли свою журналистскую обязанность. Разумеется, обвинение звучит иначе, но суть такова.

Вообще когда сажают журналистов, это всегда – я настаиваю на этом – говорит о страхе власти. О стремлении власти заставить журналиста молчать, потому что власть боится правды, боится того, чтобы правду узнало общество. И это характерно для всех репрессивных режимов, примером чего является режим господина Лукашенко.

То, что происходит в Беларуси, то, как обращаются с протестующими, ведущими себя исключительно корректно, говорит о репрессивном, я даже позволил бы себе сказать, карательном характере режима.

Если кого и следовало бы судить, то это руководство этой страны, которое несет прямую ответственность за неслыханную жестокость, с которой так называемые силы порядка обращаются с теми, кто позволяет себе громко протестовать против режима, который по своей сути является бесчеловечным.



Николай Сванидзе обратился к Лукашенко.



– Александр Григорьевич, журналистам не место в автозаке и на нарах. Особенно если эти журналисты женщины. Преследуя их, сажая за решетку, вы демонстрируете не силу, а слабость. Александр Григорьевич, освободите Катерину Борисевич, Катерину Андрееву и Дарью Чульцову, оставьте журналистов в покое, дайте им выполнять свою работу.

Напомним, журналистка TUT.BY Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям), которое возбудила Генеральная прокуратура. Катерина в своей статье привела слова медика о том, что в крови у Романа Бондаренко не было алкоголя. Представители власти заявляли об обратном. Сейчас она находится в СИЗО на Володарского.

Журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). Девушек задержали 15 ноября после прямого эфира с «Площади перемен», где силовики жестко разогнали акцию протеста.



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