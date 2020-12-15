В борисовском супермаркете появилась «Елка добра». Фотофакт

В супермаркете «Виталюр» по улице Гагарина 4а в Борисове появилась необычная елка, где вместо новогодних украшений — письма детей, в которых они написали свои заветные желания.

Стать Дедом Морзом для ребенка очень просто: нужно выбирать письмо с описание подарка, купить подарок и передать администрации магазина.

Письма написаны детьми из разных приютов, в том числе и детками из Борисовского специализированного дома ребенка. Каждый может стать новогодним волшебником для детей, которые так нуждаются в добре и новой семье.

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