Тихановская в Бельгии: встречи на перспективу

Светлана Тихановская прибыла в Брюссель, где провела встречи в Европейском парламенте и Европейской комиссии, сообщается на сайте претендента на пост президента Беларуси.

Главная цель и тема этих встреч – прекращение насилия в Минске и других белорусских городах. Днем Тихановская провела встречу с вице-президентом Европейской комиссии Верой Юровой, речь шла о финансовой поддержке семей репрессированных и активистов, которые попадают под аресты и уголовное преследование в Беларуси. Обсуждалось и то, каким образом эти средства могут быть переданы в нашу страну.

После встречи Тихановская выступила на публичной дискуссии с участием вице-президента Европейского парламента Хейди Хауталы и специального докладчика по Беларуси Комитета иностранных дел Пятраса Ауштравичюса, где ответила на вопросы о санкциях, помощи Беларуси и комплексе мер, необходимом для остановки насилия.

Затем Светлана Тихановская приняла участие во встрече евродепутатов по запуску специальной миссии сбора доказательств преступлений действующей власти в Беларуси. Там она произнесла речь, в которой призвала страны ЕС быть быть более активными в поддержке нашей страны, выступать единым фронтом вместе с США, запустить судебные процессы против силовиков по универсальной юрисдикции за преступления против человечности и продолжать давление на официальный Минск через точечные санкции.

«Очень важно, чтобы вся помощь шла не режиму Лукашенко, а напрямую белорусам. Наш народ борется за те же ценности, ради которых был создан Евросоюз. Нужно не останавливаться на тех санкциях, которые будут приняты в отношении режима завтра, и усиливать давление на белорусские власти», – подчеркнула Светлана Тихановская.

На этой встрече присутствовали и другие лидеры белорусского протеста, которые стали лауреатами премии Сахарова: глава незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, создатель канала «Нехта» Степан Путило, сестра Марии Калесниковой Татьяна Хомич, представитель объединенного штаба Тихановской Вероника Цепкало, члены Координационного совета Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский.

Светлана Тихановская также провела онлайн-встречу с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Он заявил, что Бельгия не признает Александра Лукашенко в качестве президента, поддерживает и будет поддерживать демократическую Беларусь, содействовать введению санкций и оказывать помощь белорусам, чтобы как можно скорее остановить насилие и террор в нашей стране.

Светлана поблагодарила премьера за то, что Бельгия была среди стран, которые инициировали “Московский механизм” ОБСЕ, и поддержала санкции Евросоюза. Кроме того, Тихановская и де Кроо обсудили возможности помощи репрессированным, раненым – Бельгия могла бы взять на реабилитацию некоторых пострадавших от рук силовиков.

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