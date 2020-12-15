Тихановская: Мы не хотим договариваться с Москвой в кулуарах

Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская рассказала в интервью DW о помощи, которую она ожидает от Европы, и тщетных попытках наладить диалог с Россией.

Светлана Тихановская 13 и 14 декабря была Берлине. Она встречалась с представителями белорусской диаспоры, приняла участие в межконфессиональной молитве за мир, свободу и справедливость в Беларуси, была у председателя Бундестага и на приеме у президента ФРГ.

Это был уже второй приезд Тихановской в Берлин менее чем за три месяца. В прошлый раз, говоря о помощи демократическому движению Беларуси, в интервью DW она сказала: “Иллюзий я никаких не питаю. Помогут – отлично, не помогут – дальше будем сами справляться”. Парламентский корреспондент DW Никита Жолквер напомнил Светлане Тихановской о том, что она ему говорила два с небольшим месяца назад.

DW: Два месяца назад, когда вы приезжали в Берлин в прошлый раз и мы с вами беседовали у стен Рейхстага, вы сказали, что если Германия вам поможет – хорошо, а нет, так справитесь сами. И вот вы снова здесь. Просите помощи. Значит, сил, чтобы справиться самостоятельно, не хватает?

Светлана Тихановская: Нет, я так не могла сказать. Я говорила: мы были уверены, что справимся сами, но видим, что режим слишком силен, и нам, наоборот, нужна помощь.

– На какую конкретно помощь вы рассчитываете?

– На разную. Нам сейчас важна любая помощь. Стало очевидно, что насилие режима не знает границ, он не чурается никаких способов давления на обычных людей. Власти превратились в террористические организации, которые держат в страхе весь белорусский народ. И нам нужна помощь как внутри Беларуси, чтобы поддержать людей, которые подвергаются постоянному прессингу со стороны режима, так и за пределами страны – я имею в виду международное давление.

– Вы не испытываете чувства разочарования? Вы сказали, что хотели бы безвизового режима для участников протестов, но МИД Германии к такому шагу не готов, обещает только упростить и ускорить выдачу таких виз…

– Ну а господин федеральный президент мне сказал, что работа над ослаблением визового режима уже ведется.

– Будем надеяться, что он сумеет оказать воздействие на правительство. Другой вопрос: после богослужения в берлинском соборе, на котором вы присутствовали, показали видеообращение Леха Валенсы, который сказал, что вам надо вести переговоры в первую очередь с Россией, и нужны люди, которые умеют вести такие переговоры. Как вы относитесь к совету бывшего первого лидера профсоюза “Солидарность” и президента Польши?

– Мы с самого начала говорили о переговорах, мы к этому призывали, мы искали разные способы начать такие переговоры, мы много раз обращались к России, говоря, что мы открыты к диалогу. Мы обращались к Евросоюзу, к ОБСЕ с просьбой предоставить платформу для таких переговоров. Мы понимаем, что представители Российской Федерации как наши ближайшие соседи обязательно должны быть за столом переговоров точно так же, как Украина, Литва, Польша и все лидеры демократических стран, чтобы понимать, о чем мы там говорим.

Мы не хотим где-то там в кулуарах о чем-то договариваться. Это должно быть открыто. И не надо говорить, что только Россия должна решать, что будет с Беларусью, сами белорусы должны определять свою судьбу.

– Но из Москвы хоть какие-то сигналы поступают? Хоть какие-то контакты есть?

– Официальных контактов с Россией у нас не было, к большому сожалению.

Поделиться ссылкой:



