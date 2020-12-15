Сергей Сидорский представляет интересы Москвы?

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский работает в Евразийском банке развития. Если о новой должности экс-премьера говорили неофициально, потому что в ЕАБР не подтверждали эту информацию, то на днях она получила совершенно официальное подтверждение.

Летом 2018 года Сидорский перестал занимать пост члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. С тех пор о его трудоустройстве официальных новостей не было. А сам Сидорский ни интервью не давал, ни громких заявлений не делал, предпочитая оставаться в тени.

На днях первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков встречался с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым. И Сергей Сидорский был одним из членов московской делегации, которая вела переговоры с белорусами (на фото он в центре).

«Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь», – говорил Снопков на встрече. Как сообщает пресс-служба Совмина, Снопков поблагодарил ЕАБР за озвученную ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии, инфраструктурные и транспортные проекты, в которых не будут участвовать Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Николай Подгузов подчеркнул, что ЕАБР является международной финансовой организацией, которая «вне каких-то политических конструкций»: «Поэтому наша задача – развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около 1 миллиарда долларов», – сказал Николай Подгузов.

Стоит заметить, что одно время кандидатуру Сергея Сидорского даже оппозиция рассматривала в качестве возможного сменщика Александра Лукашенко. Правда, сам Сидорский эту тему никогда публично не комментировал.

Для справки

Евразийский банк развития (ЕАБР) – международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Андрей Кобяков тоже работает в Москве

Еще один бывший премьер-министр Беларуси является генеральным директором ООО «Группа Сибуглемет», председателем Совета директоров ООО «Холдинг Сибуглемет».

Как сообщал «Коммерсант», представляя нового гендиректора «Сибуглемета», председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов назвал Кобякова своим «давним товарищем», «очень порядочным и ответственным человеком» и «профессионалом своего дела».

Он также уверен, что управленческий опыт Кобякова и «стратегическое видение позволят решить ряд накопленных проблем компании, увеличить стоимость этого актива и найти профильного инвестора».

Почему и Сидорскому, и Кобякову, в прошлом топовым чиновникам от власти, не нашлось места в Беларуси? Нормально ли то, что бывшие высокопоставленные чиновники один за одним трудоустраиваются в России? Чьи интересы они представляли, работая на своих должностях в Минске, если так запросто нашли хорошую работу в Москве? Вопросы, на которые пока нет конкретных ответов.

Публикация – из № 99 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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