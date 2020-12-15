Пятнадцать машин столкнулись на трассе М5 – как это вышло?

Водители не нарушали ПДД, рассказали в ГАИ, а вот погодные условия учли не все – одна ошибка привела к массовой аварии.

Пятнадцать автомобилей столкнулись на трассе М5 вечером 13 декабря, рассказали Sputnik в Минской областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в 19:45 в Пуховичском районе на 48-м километре трассы М5 “Минск-Гомель”. Массовое столкновение автомобилей обошлось без жертв.

В ГАИ пояснили – хоть и все водители соблюдали ПДД, погодные условия учел не каждый.

“Автомобиль Peugeot, двигаясь в левой полосе, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, в результате чего не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, где совершил наезд на дорожный знак. На этом же километре водитель BMW в левой полосе неправильно выбрал скорость и столкнулся с попутным MAN”, – рассказали в ГАИ о последовательности столкновений.

Затем Opel Combo, который двигался за BMW, начал снижать скорость. Позади ехала Audi, которая столкнулась с Geely Atlas, а тот после столкнулся с “каблучком”.

Audi от удара ушла влево и столкнулась с авто Volkswagen Passat. Следом двигался автомобиль Renault, который ударился во впередиидущий ВАЗ. Затем с тем же ВАЗ столкнулся и водитель Skoda. И от удара ВАЗ врезался в Geely.

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