Офис Тихановской: экономическое давление на белорусские власти усилится многократно

15 декабря состоялась пресс-конференция офиса Светланы Тихановской о программе экономического давления на действующие белорусские власти и поддержки народа Беларуси.



Представитель Тихановской по экономике Алесь Алехнович представил семь направлений легального экономического давления, по которым уже ведется работа.

1. Внутренние санкции. Белорусы должны ограничиться в покупке товаров и услуг компаний, в которых происходят репрессии и которые поддерживают режим, а также в уплатах в госбюджет, в том числе в налогах и покупке главных подакцизных товаров – алкоголя и сигарет.

2. Расследование и ограничение коррупционных схем поставок товаров из Беларуси частными компаниями, приближенными к режиму. Речь идет о санкциях ЕС и США против «кошельков» властей.

3. Заморозка международного сотрудничества с госсектором – приостановка отношений с режимом со стороны ЕБРР, МВФ, ЕИБ, Всемирного банка в пользу сотрудничества с гражданским обществом Беларуси.

4. Остановка международного сотрудничества и финансирования для белорусских госбанков, ограничение кредитных линий от международных банков для дочерних банков внутри страны.

5. Закрытие международных финансовых рынков для эмиссии новых гособлигаций. Информирование международного сообщества о том, как режим нарушает основные экономические права белорусов – например, блокировкой счетов, на которые принималась помощь фондов солидарности. Запуск обсуждения пересмотра выплаты гособлигаций, выпущенных после 9 августа 2020 года.

6. Ограничение экспорта ключевых госпредприятий – имеется в виду работа с такими компаниями, как Yara в Норвегии, один из десяти главных покупателей продукции “Беларуськалия”.

7. Остановка иностранных инвестиций со стороны и предприятий, и других государств.

Если эти механизмы не сработают, а репрессии в нашей стране будут продолжаться, может быть применено отключение госбанков Беларуси от системы SWIFT. Это самый радикальный вид санкций, поэтому в этом вопросе офис Светланы Тихановской посчитал необходимым провести опрос народного мнения. На платформе «Голос» проголосовало 406 000 человек, из них 64,1% выступили за отключение SWIFT, 19,3% не смогли ответить «за» или «против», 16,6% выступили против.

Кроме работы над вопросами легального экономического давления на белорусские власти офис Светланы Тихановской и другие демократические силы ведут работу по созданию программы помощи белорусам. Дествуют фонды солидарности, которым активно помогают белорусы из диаспор по всему миру. Также офис Тихановской уже разрабатывает полноценную экономическую программу для Беларуси и программу помощи на переходный период, находит новые инвестиции. К примеру, несколько дней назад Еврокомиссия подтвердила, что выделяет пакет помощи в размере 24 миллионов евро.

Член президиума КС и руководитель НАУ Павел Латушко и представитель НАУ по экономике и финансам Евгений Бурый добавили, что уже запустили план по экономике и финансам, который включает в себя и меры по экономическому давлению на режим.

Павел Латушко отметил, что все договоренности с кредиторами, подписанные белорусскими властями после 5 ноября 2020 года, будут пересмотрены руководством новой Беларуси. Новое правительство не будет считать себя обязанным платить по долгам нынешней власти.

Также он заявил, что иностранным финансовым институтам, кредитным и банковским учреждениям необходимо прекратить финансирование режима и репрессий белорусского народа. Всем кредиторам предлагается:

принять меры по проверке целевого использования кредитных ресурсов;

потребовать досрочного и незамедлительного исполнения кредитных обязательств;

не допускать продления кредитных договоров.

Латушко подчеркнул, что в применении санкций виноват не белорусский народ, а исключительно действующая власть, которая не хочет исполнять базовые международные принципы, не соблюдает национальное законодательство, грубо нарушает права и свободы белорусов.

Политический советник Тихановской Александр Добровольский добавил, что «сейчас в Беларуси одна проблема – жажда власти одного человека. Он проиграл выборы, но пытается удержаться у власти против воли избирателей, и это создает препятствия для развития страны. Когда он уйдет, препятствие исчезнет. Важно помнить, что все механизмы давления запускаются не против народа Беларуси, а против этого конкретного человека, который перестал слушать народ».

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