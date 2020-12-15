Но то были фашисты, а сегодня…

По семейным обстоятельствам добрую половину воскресного дня и весь вечер я провел, считай, на колесах. Побывал практически во всех микрорайонах Минска. Нет-нет да и встречались группы и даже колонны протестующих людей. Примерно сотня жителей «Востока» шли маршем и громко скандировали: «За что убили Рому?» Невольно подумалось: это же и есть человеческая солидарность. Неравнодушные граждане имеют полное и моральное, и юридическое право спросить с властей, почему в нашей стране убивают ни в чем не повинных людей. Больше месяца минуло со дня гибели Романа Бондаренко, но до сих пор ни прокуратура, ни следственные органы, ни милиция не возбудили по этому трагическому случаю уголовное дело. Зато брошены за решетку врач Больницы скорой помощи Артем Сорокин и журналистка Екатерина Борисевич, которые обнародовали некоторые медицинские документы.

Проезжая через микрорайон «Домбровка-3», я заметил шествующую колонну людей, дружно скандирующих: «Верым! Можам! Пераможам!» Эти законные слова звучат по всей стране вот уже пятый месяц. Значит, народ настроен на победу. На победу над теми, кто, пойдя на беспрецедентные фальсификации результатов голосования на президентских выборах, плюнул ему, народу, в душу, не считаясь ни с законом, ни с общечеловеческими нормами морали. Такое не прощается. Вот почему в стране должны как можно скорее пройти новые, демократические, выборы. И зря с этим не спешат те, кто пока наслаждается властью.

Если раньше, в августе, сентябре, октябре и даже в начале ноября, минчане со всех микрорайонов стремились попасть в центр столицы, чтобы объединиться и выступить единой силой, то сейчас, в зимнее время, марши проходят локально, по месту жительства людей. Омоновцам, силовикам других подразделений, с одной стороны, легче разгонять небольшие группы протестующих, а с другой – сложнее, поскольку приходится охватывать весь город. Где-то ближе к обеду я оказался в районе улицы Якубовского. Хотя и был за рулем машины, содрогнулся, когда из-за жилого дома вдруг выскочили пять или шесть человек в оливковом обмундировании и балаклавах. Куда они понеслись и за кем – я так и не понял, но буквально через минуту-другую в каких-то ста метрах от места, где произошла неожиданная встреча с первой группой «облавщиков», я увидел, пожалуй, целую роту силовиков. Они спрыгивали с машин и разбегались в разные стороны. Скорее всего, была зачистка данного микрорайона.

Вообще, жутко наблюдать, как средь бела дня вооруженные до зубов молодые ребята охотятся по дворам за местными жителями. Перед глазами встают кадры военной кинохроники, когда гестаповцы устраивали облавы в некоторых районах Минска. Но то были фашисты, а сегодня…

Люди выходят во дворы, на улицы, в скверы, чтобы мирно донести до властей свою позицию: верните СПРАВЕДЛИВОСТЬ, верните ПРАВДУ. Беларусь должна стать демократическим государством, а не полицейским. Нужно считаться с волеизъявлением народа, который вот уже несколько месяцев требует проведения новых президентских выборов. Затягивание времени, ссылки на то, что будет проведено так называемое Всебелорусское народное собрание и ситуация разрулится, – это, мне кажется, расчет на непросвещенных людей. Активная часть общества видит совершенно другой вариант развития событий: Лукашенко уходит в отставку, прекращается насилие над людьми со стороны силовиков, проводятся новые выборы под контролем международного сообщества и формируется новое правительство.

Тяжелые времена переживает Беларусь. Но, глядя на снимок, на котором в колонне протестующих запечатлена девушка с высоко поднятым бело-красно-белым флагом и надписью на нем «Золотая горка», можно с оптимизмом сказать: недалек тот день, когда в стране восстановится спокойствие и наступят счастливые перемены. Неслучайно я позавчера, бывая в разных районах Минска, очень много раз слышал, как люди дружно скандируют: «Жыве Беларусь!»

P.S. Локальные протестные акции в минувшее воскресенье прошли во многих городах и сельских населенных пунктах Беларуси.

По данным правозащитников, были задержаны более трехсот человек.

Публикация – из № 99 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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