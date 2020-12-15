Минск и Москва: две изолированные языковые системы

Итоговые форумы руководящих органов интеграционных объединений свидетельствуют о нарастающей формализации подходов со стороны их участников. Стороны не прислушиваются друг к другу, каждая пытается формировать свою собственную повестку.

11 декабря состоялась итоговая видеоконференция глав ЕАЭС, на которой Александр Лукашенко передал полномочия председательства в организации Казахстану. В интеграционных объединениях ЕАЭС и ОДКБ председательство переходит на ротационной основе, и в 2020 году, когда председательство перешло к Беларуси, власти очень рассчитывали существенно продвинуть свои интересы в этих объединениях. По факту год стал одним из самых бесплодных для Беларуси и для ЕАЭС, хотя и предыдущие нельзя назвать удачными.

В ЕАЭС отмечается резкий спад взаимной торговли, низкая доля (6%) торговых операций внутри союза от общего их объема, спад производства, несколько стран-участниц переживают политические кризисы.

8 декабря «отмечалась» годовщина подписания Договора о создании Союзного государства России и Беларуси. Отмечалась главным образом политическими экспертами – поскольку, как обращает внимание бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, об этой дате ни словом не обмолвился официальный Минск, а Москва использовала ее для дежурного политеса по поводу тупиковой ситуации в союзных отношениях.

Заседания руководящих органов интеграционных объединений, состоявшихся в конце года, свидетельствуют о нарастающей формализации подходов со стороны их участников. На видеоконференции ЕАЭС главы государств фактически не общались друг с другом, а зачитывали заранее подготовленные доклады. Если раньше эксперты отмечали, что Лукашенко и Путин нуждаются в переводчике, поскольку разговаривают на разных языках, то теперь, похоже, не нуждаются: каждый развивает свой собственный изолированный дискурс.

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