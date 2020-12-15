Минэнерго: призыв Евросовета блокировать поставки энергии с БелАЭС политизирован

Министерство энергетики Беларуси назвало политизированным призыв Европейского совета искать пути блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС, сообщает ТАСС. Таким образом оно отреагировало на результаты саммита глав государств и правительств Евросоюза 11 декабря в Брюсселе, на котором они призвали “обеспечить безопасность” Белорусской АЭС и разработать меры блокирования закупок странами сообщества электричества с “небезопасных АЭС” за пределами блока. Как заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, Еврокомиссия уже начала изучать, как можно на практике реализовать это требование.

“Министерство энергетики с сожалением восприняло новость о призыве Европейского совета в адрес Европейской комиссии искать пути блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС. Решение сугубо политизированное, принятое по инициативе Литвы, которая, как известно, заявила о своей готовности сделать все возможное для бойкота БелАЭС”, – отметили в Минэнерго Беларуси.

В Минске считают, что “вместо продуктивного диалога литовская сторона продолжает активно раздувать “угрозу” БелАЭС для Европы, намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках”, и добавили, что выводы состоявшегося заседания Европейского совета сделаны на основе “субъективной информации, представленной Литвой в заведомо негативном ключе”.

Кроме того, в Минэнерго отметили, что громкие заявления чиновников не всегда совпадают с позицией бизнес-кругов, для которых главный ориентир – конкурентоспособность белорусской электроэнергии. “Уверены, что она востребована на внешних рынках. Однако политические спекуляции вокруг БелАЭС перевешивают законы экономики и здравый смысл”, – подчеркнули в ведомстве.

Экспортную составляющую проекта по строительству БелАЭС в Минске считают важной, но не определяющей. “Белорусская атомная электростанция строится прежде всего для белорусского потребителя. Электроэнергия с БелАЭС будет востребована на внутреннем рынке”, – заявили в пресс-службе Минэнерго и пояснили, что проект в первую очередь стратегически важен для укрепления энергонезависимости нашей страны.

Поделиться ссылкой:



