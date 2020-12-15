Культура пчеловодства на деревьях в Польше и Беларуси – среди претендентов на включение в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Азербайджанский традиционный праздник граната, казахское кукольно-музыкальное искусство, культура пчеловодства на деревьях в Польше и Беларуси – в числе кандидатов на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Их судьбу решит Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, очередная сессия которого стартовала вчера в Кингстоне, Ямайка, и продлится до 19 декабря. Все заседания комитета пройдут в режиме онлайн.

Всего на этой сессии Комитета будут рассмотрены 40 номинаций для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В их числе – искусство миниатюры, кандидат от Азербайджана, Ирана, Узбекистана и Турции и еще одна номинация от Азербайджана – Nar Bayrami, традиционный праздник граната; казахское традиционное кукольно-музыкальное искусство Opтеке; традиционная интеллектуальная и стратегическая игра: тогызкумалак, тогуз коргоол, мангала/гёчюрме – номинация Казахстана, Кыргызстана и Турции; культура пчеловодства на деревьях в Беларуси и Польше и изготовление елочных игрушек из выдувных стеклянных бусин в Чехии.

Еще четыре элемента на этой сессии Комитета могут попасть в список традиций, нуждающихся в срочной защите. В их числе – культура выращивания пшеницы в Грузии.

Нематериальное культурное наследие – это устные традиции, исполнительское искусство, обряды и ритуалы, празднества, традиционные знания и навыки, связанные с природой и окружающим миром, а также ноу-хау и традиционные ремёсла. В Репрезентативный список нематериального наследия включают те традиции и формы самовыражения, которые представляют ценность для всего человечества. Сейчас в этом списке – 463 элемента.

Правом номинирования в Список нематериального культурного наследия пользуются страны, которые ратифицировали Конвенцию о сохранении нематериального культурного наследия, принятую Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2003 году. На сегодняшний день участниками Конвенции являются 178 стран.

Конвенция способствует сохранению культурных практик, передающихся из поколения в поколение. Комитет в составе представителей 24 государств-участников Конвенции собирается один раз в год. Он контролирует выполнение положений этого правового документа, ратифицированного 180 государствами.

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