Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 15 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1911 пациентов с COVID-19, выписано 1658 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 164059 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 141443 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1282 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 8704 теста, всего в стране проведено 3634324 теста на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 72948590 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1623611 человек.

Поделиться ссылкой:



