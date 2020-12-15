Эдуард Ханок выпускает новую книгу

Она будет называться «То ли еще было…» и задумана как начало большой исповеди композитора.

Предполагается, что книга будет презентована в следующем году на традиционной книжной ярмарке, запланированной на февраль. Если, разумеется, коронавирус не внесет свои коррективы в эти планы.

«В книге очень много фотографий, и я рассказываю о многих своих переживаниях, в том числе и некоторых личных моментах, конфликте с Ядвигой Поплавской, отношениях с другими людьми», – рассказал Эдуард Семенович «Народной Воле».

Кстати, в последнее время Ханок часто появляется в российских эфирах, он частый гость у Андрея Малахова. А еще композитор выучил около сотни современных молодежных песен и в докоронавирусные времена умудрялся собирать на концертах аншлаги.

«И вы бы видели, что там творится! – говорит Ханок. – Надеюсь, ситуация с коронавирусом утрясется и я снова возобновлю подобные выступления. Я штук 50–100 самых топовых сегодняшних песен легко могу выдать! Причем и подростки, и молодежь очень охотно поют их вместе со мной. Публика в шоке от того, что я с ними на одной волне. Оказывается, в жизни всё просто: если бы я сейчас в своем возрасте пел песни, популярные в наше время, такого эффекта не было бы. А так я чувствую энергетику времени, знаю современных молодых исполнителей и на одной ноте с молодежью! И принимают они меня просто потрясающе!»

По поводу ситуации с коронавирусом и политики Эдуард Ханок рассуждает философски: «Все плохое когда-нибудь кончается! И то ли еще будет!»

Публикация – из № 99 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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