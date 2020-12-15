Единый колл-центр по вопросам водоснабжения заработал в Минске и Минской области

Звонить и задавать волнующие вопросы можно по короткому номеру 119.

– В ЦРП «Водосбыт» начал работу единый колл-центр по короткому номеру 119 по Минску и Минской области (городской телефон: +375 17 289-42-98), – сообщили в «Минскводоканале».

Специалисты колл-центра помогут в решении следующих вопросов:

заключении договора на оказание услуг водоснабжения и/или водоотведения (канализации) квартиры и индивидуального жилого дома;

расскажут о порядке расчетов и внесения платы за услуги водоснабжения и водоотведения.

Также сюда можно обращаться для консультации по другим вопросам, связанным с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения.

Позвонив в колл-центр, граждане смогут обсудить дату, время и детали визита контролера для проведения опломбировки приборов учета расхода воды, сверки показаний, плановой замены или ремонта приборов учета расхода воды.

Поделиться ссылкой:



