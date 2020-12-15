Донос как самый сильный воспитательный прием

Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Похоже, силовики сами были не против слива, и вот фотокопия документа стала общедоступным фактом. Я где-то понимаю милицию: что ж им одним в грязи-то качаться? Пусть и вузовская элита получит заслуженное «внимание». Так мы увидели в Сети заявления проректора по воспитательной работе Белорусского государственного экономического университета С.Скрибы, которое он написал в Заводское РУВД, с просьбой привлечь студентов своего же вуза к административной ответственности по печально знаменитой ныне статье 23.34.

Поразительно! Педагог высшего учебного заведения сдает своих учащихся в руки милиции! Вот это настоящий учитель жизни! Так и хочется спросить: а палками, палками не пробовали?

По-моему, проректор расписался в полной беспомощности. Он, видимо, уже не справляется с работой воспитателя, раз обратился к силовикам. Или именно в написании доносов этот человек видит сегодня свою главную роль? А может, доцент Скриба вовсе не педагог, а на самом деле человек военного звания и давно исправно пишет рапорты «куда следует»? И должность в Белорусском государственном экономическом университете – это просто его прикрытие?

Но что же совершили учащиеся? Они били стекла, переворачивали столы в аудиториях, закрыли в туалете самого проректора, тем самым нанеся ему личную обиду? Выкрикивали нецензурные слова в общественном месте?

Конечно, нет. Ребята целых полчаса (!), как следует из того самого заявления Скрибы в РУВД, сидели на ступеньках вузовского корпуса №4, протестуя против насилия над пенсионерами. И чудовищно нарушили дисциплину… Да и как посмели иметь свое мнение, свои юные рты раскрывать?! И у проректора не выдержали нервы.

Конечно, РУВД живо откликнулось на призыв воспитателя Скрибы. Одиннадцать студентов были вызваны в милицию, двое из них получили по 15 суток, остальным выписали штрафы. А в самом вузе появился приказ на отчисление протестующих. Жестоко. «Уж коли зло пресечь, собрать все книги да и сжечь», – собрать всех инакомыслящих да и выбросить за пределы вуза. И вообще запретить получать высшее образование в Беларуси.

И такой беспредел происходит в университетах страны сегодня! Не в одном БГЭУ – этой осенью ребят отчисляли из вузов повсюду. Студентов наказывали за их честную гражданскую позицию, как будто они учатся не в современном высшем учебном заведении, а в средневековой бурсе, где дух свободной дискуссии, обмена мнениями даже над крышей не пролетал.

О письме С.Скрибы в РУВД стало известно от студента, которому позволили сфотографировать заявление проректора в самом здании РУВД. У некоторых силовиков, как я писала выше, к таким заявлениям, похоже, вполне определенное отношение, тем более когда они от вузовских преподавателей, которые считают себя интеллектуальной элитой. А на поверку?..

Фото заявления опубликовал студенческий Тelegram-канал «БГЭУ 97%», благодаря чему оно стало достоянием СМИ и общественности. И, по-моему, покрыло позором главный экономический вуз страны. Что это за университет, где нет свободы слова, свободы мысли? Что это за вуз, где гражданская позиция человека становится основанием для отчисления? Как можно в таких условиях формировать личность – а именно это высшая цель любого образования?

Да, по многим общественно-политическим вопросам современности профессора, люди старшего возраста, придерживаются иного, отличного от представлений учащихся, мнения – и в нормальном обществе это естественно. Не редкость, когда у отцов и детей разная гражданская позиция. И, чтобы выработать консенсус, люди вообще-то разговаривают друг с другом, идут на диалог. Тем более когда ты преподаватель и слово, мысль – твой главный рабочий инструмент. Выйди к аудитории и докажи свою точку зрения. Выступи. Аргументируй, переубеди, произнеси пламенную речь, чтобы тебе поверили, чтобы к тебе прислушались. Но доцент С.Скриба доказал свою правоту самым примитивным приемом, самым диким и неопровержимым способом – так сказать, кувалдой: он обратился в РУВД. Сработал закон джунглей: кто сильнее, тот и прав. И это в университете!

Так все-таки для чего нужна такая должность в вузах – проректор по воспитательной работе? Чтобы по его доносам наших детей отправляли в камеры СИЗО? Кстати, бюджетные деньги, которые идут на оплату труда этим воспитателям, можно направить в гораздо более полезное русло. Тоже немаловажный штришок.

Публикация – из № 99 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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