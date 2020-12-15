Что будет с Ермошиной? Штаб Тихановской предложил свой план изменений Избирательного кодекса

Созданная в сентябре по инициативе штаба Светланы Тихановской рабочая группа по подготовке проекта нового Избирательного кодекса (ИК) на круглом столе в Минске вечером 14 декабря представила предварительный вариант документа, сообщает Telegraf.by. «Необходимо сделать ИК прозрачным, демократичным, не допускающим двояких толкований», — сказал член политсовета ОГП Лев Марголин.

По его словам, рабочая группа ставила перед собой задачи исключить неработающие нормы из ИК, упразднить двухпалатную систему парламента и восстановить в правах Верховный Совет, ликвидировать субъектность трудовых коллективов при выдвижении кандидатов и наблюдателей на выборах всех уровней, отменить возможность отзыва депутата и упростить структуру избирательных округов.

В общей части ИК предлагают убрать ссылку на иные законодательные акты, дать активное избирательное право осужденным, сохранив их поражение в пассивном праве быть избранными. При парламентских выборах – ввести смешанную избирательную систему: 110 депутатов избирать по мажоритарной системе и столько же по единому многомандатному округу от политических партий.

Что предлагается еще

Областные и минскую городскую избирательную комиссии формировать только для проведения выборов в местные советы.

Расширить права наблюдателям на получение информации, позволить им вести фото- и видеосъемку, наблюдать за досрочным голосованием, а также сократить полномочия президента в отношении выборов и референдумов.

Ввести институт принятия присяги и письменного обязательства членами избиркомов.

Изменить порядок формирования ЦИК: шесть человек могут делегироваться парламентом и столько же – по одному от каждой области. Сейчас их назначает президент и избирает Совет Республики.

Закрепить право партий на назначение своих представителей в окружные, территориальные и участковые комиссии по выборам.

Разрешить предвыборную агитацию в период сбора подписей.

Сохранить уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в рамках избирательных кампаний, если предполагается более 100 участников акции.

Сделать обязательным участие кандидатов в президенты в дебатах в прямом эфире.

До 10 раз увеличить предельный размер избирательных фондов кандидатов.

Сократить период досрочного голосования.

Ввести документальное подтверждение необходимости проголосовать досрочно.

Уточнить порядок хранения ящиков для голосования.

Ввести исчерпывающий перечень причин для голосования на дому.

Включить в процесс подсчета голосов избирателей демонстрацию присутствующим каждого бюллетеня и оглашение волеизъявления по нему, а подсчет голосов должен вестись вслух.

Установить единую дату президентских выборов (последнее воскресенье октября).

Вдвое (до 50 тысяч) сократить необходимое для регистрации кандидатом в президенты количество подписей.

Ввести норму о том, что назначать территориальных координаторов инициативных групп можно на усмотрение претендента.

Отсутствие в декларации имущества, внесенного в официальные реестры, кроме имущества за рубежом, не должно являться основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты.

В подготовке нового Избирательного кодекса участвовали представители Белорусского конгресса демократических профсоюзов, Белорусской партии «Зеленые», Белорусской социал-демократической партии (Громада), оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия, движения «Страна для жизни», движения «За свободу», кампании «Право выбора», Молодежного блока, Объединенной гражданской партии, Партии БНФ, Белорусской партии левых «Справедливый мир» и организации «Европейский диалог», а также отдельные граждане.

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