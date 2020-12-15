Более 16,5 тысяч долларов потерял житель Новолукомля, поверив телефонному звонку «из банка»

Очередной жертвой вишинга стал 56-летний житель Новолукомля, который назвал злоумышленникам реквизиты своей банковской карты.

По популярной в последнее время схеме злоумышленники позвонили жертве от имени службы безопасности банка, запугали его якобы происходящим сей момент снятием денег и выудили реквизиты и коды от карточки.

В результате, получив доступ к счетам потерпевшего, хакеры сняли деньги не только с карт-счета, но и с депозита. В одночасье новолукомльчанин потерял более 42 000 рублей.

При этом злоумышленники уверили его, что устранили действия хакеров и пообещали, что деньги вернутся на счета мужчины через некоторое время. Поверивший им мужчина обратился в милицию только спустя несколько дней, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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