Белорусская нефтяная компания приостанавливает экспорт нефтепродуктов через Клайпеду

Белорусская нефтяная компания на время приостанавливает перевалку нефтепродуктов через терминал компании Klaipedos nafta в Клайпеде. Об этом сообщает литовский терминал.

Отгрузки по ранее заключенным сделкам продолжатся, но новые контракты заключатся не будут.

«Мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, будут продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать», — прокомментировал решение белорусского партнера коммерческий директор Klaipеdos Nafta Миндаугас Навикас.

Ранее Александр Лукашенко пригрозил забрать у стран Балтии белорусские грузы в ответ на санкции в отношении него и его близкого окружения. Тогда Белнефтехим отмечал, что обсуждает с российскими компаниями возможность и условия перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ практически в полном объеме.

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