Избранный президент обратился к стране, после того как коллегия выборщиков официально подтвердила его победу.

Избранный президент Джо Байден подтвердил свою веру в американскую демократию и честность выборов в США в обращении, с которым он выступил после того, как коллегия выборщиков официально подтвердила его победу над президентом Дональдом Трампом.

Байден попытался объединить поляризованную страну, обратившись к более 74 миллионам американцев, которые проголосовали за Трампа.

«В этой борьбе за душу Америки победила демократия, – сказал Байден. – Мы, народ, проголосовали. Вера в наши институты сохранилась. Честность наших выборов остается неизменной. Пришло время перевернуть страницу, как мы уже делали на протяжении всей нашей истории. Чтобы объединиться. Чтобы исцелиться».

По итогам голосования в коллегии выборщиков в понедельник ее члены официально отдали Байдену более 270 голосов, необходимых для сертификации его победы на выборах.

После того как последними проголосовали четыре выборщика на Гавайях, Байден получил 306 голосов выборщиков, существенно больше порога, необходимого для победы. За президента Дональда Трампа проголосовали 232 выборщика.

Голосование в Коллегии выборщиков обычно считается формальной процедурой в четерыхгодичном календаре президентских выборов в США. Однако после общенационального голосования 3 ноября Трамп неоднократно заявлял, что голосование в ключевых штатах, где он в той или иной степени проиграл Байдену, было сфальсифицировано, что стоило ему переизбрания.

В воскресенье Трамп продолжил нападки на победу Байдена.

«Колеблющиеся штаты, которые обнаружили массовое мошенничество с избирателями – а это они все, не могут законно сертифицировать эти голоса как полные и корректные, не совершив серьезно наказуемого преступления», – написал он в Твиттере.

В понедельник утром, когда началось голосование в коллегии выборщиков, президент ретвитнул сам себя.

Байден обратился к стране после завершения голосования.

Избранный президент высмеял Трампа и десятки республиканских официальных лиц, которые поддерживают действующего президента за то, что они по-прежнему говорят о своей победе, несмотря на многочисленные проигранные судебные иски.

«Они знали, что выборы проходили под контролем, под их контролем, что они были честными, свободными и справедливыми, – заявил Байден. – Я искренне надеюсь, что мы больше никогда не увидим, чтобы кто-то подвергался таким угрозам и оскорблениям, как на этих выборах».

В комментариях, которые судя по всему, были нацелены на Трампа, Байден неявно отверг попытки оспорить результаты выборов.

«В Америке политики не берут власть, люди дают им ее, – сказал Байден. – Пламя демократии зажглось в этой стране уже очень давно. И теперь мы знаем, что ничто – даже пандемия или злоупотребление властью – не может загасить это пламя».

В полдень 20 января Байден будет приведен к присяге на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США. В возрасте 78 лет он станет старейшим американским лидером, избранным на эту должность.

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