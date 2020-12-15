Александр ПЛАСКОВИЦКИЙ: «Когда по городу пойдут колонны БелАЗов, ОМОН разбежится с такой скоростью, которой спортсмены позавидуют!»

Некоторое время назад «Народная Воля» рассказывала о том, что экс-начальник главного государственно-правового управления Администрации президента А.Пласковицкий сутки провел в изоляторе временного содержания, был назначен суд. Он получил штраф – четыре базовые величины. И уже его оплатил.

– Правоохранительная система опустила меня до уровня самого презренного ничтожества, – с юмором говорит Александр Леонидович. – Суд пожевал-пожевал, иронично понаблюдал за моими как бы юридическими выкрутасами и выплюнул с отвращением.

– Обжаловать решение не стали?

– Я думал, что будет только хуже от всего этого. Тут логика незатейливая.

– Знаю, что к вам приходили с обыском…

– Забрали кое-что, из-за этого и пришлось заплатить штраф, чтобы вернули имущество. Хотя это и непропорционально было.

– Если не путаю, к вам вначале пришли с обыском, а уже после этого было решение суда.

– Да. Видимо, пришли, чтобы взять себе что-то в качестве гарантии исполнения будущего наказания, я так понимаю.

– А какое основание было тогда для обыска?

– Это не обыск даже был, это типа арест имущества в качестве обеспечения будущего наказания.

– Все равно не могу понять: как могли арестовать имущество, если еще не было решения суда? А вдруг бы суд решил отправить вас на сутки?

– Вы мне лучше скажите: как можно сажать врачей и журналистов за разглашение врачебной тайны, если это преступление может быть преследуемо только по требованию потерпевшего? Бондаренко что ли с того света потребовал?

Или как может быть председателем Национального олимпийского комитета человек, считающий себя президентом, если ему Конституция запрещает занимать другие должности?

Или как можно не пускать белорусских граждан в страну, если по той же Конституции они должны беспрепятственно возвращаться?

– У вас есть какое-то объяснение этому запрету на выезд? Например, рядом с Лукашенко есть тот же Владимир Макей, которого многие считали умным политиком. Мне понравилось, как жена Дмитрия Дашкевича Анастасия по поводу запрета на выезд из страны подметила: «Ну кто же кипящую кастрюльку крышечкой-то плотненько закрывает?»

– Я не разделяю мнения по поводу Макея. У нас вообще как-то не глядя «назначают» людей либералами, умными. Хотя и обратный эффект тоже есть. Например, о Наталье Кочановой кое-кто отзывается не самым лучшим образом, хотя, с моей точки зрения, почти все успешные работники ЖЭСов обладают качеством косить под полную дурочку, чтобы отмазаться от любых претензий. А у Качановой огромный опыт работы в этой структуре, поэтому не думаю, что она относится к тем, чей ум измеряется пятью или шестью ломтями, как шутят мои знакомые чиновники.

– А почему ломтями?

– После того как Зенон Ломать побывал председателем Комитета Госконтроля, чиновники решили, что глупость надо измерять ломтями.

– Значит, вы считаете, что Владимира Макея записали в демократы большим авансом?

– Нужно же было кого-то записать… Я помню, как сам считал экс-главу Администрации президента Урала Латыпова умным, а потом, когда он вдруг внезапно стал откровенничать, понял, что весь эффект ума производило умелое молчание. Хотя среди чиновников, с моей точки зрения, есть достаточно умные люди. Но если вы заметили, они сейчас совершенно уныло молчат. Я недавно пообщался кое с кем из старых знакомых и понял, что молчат они не из-за страха. Помните картинку, которую показывали раньше в передаче «В мире животных»? Когда какой-нибудь хищник выедает все самое вкусное из барана или буйвола, а вокруг куча всяких гиен и шакалов, которые ждут своей очереди. Так и здесь. Думаю, самые умные сегодня просто ждут, пока этот баран окончательно ляжет, и тогда им достанется вся добыча, потому что они себя совершенно ничем не запятнали. И это сейчас, по-моему, основное чувство у чиновничества.

– А что вы думаете по поводу так называемого Всебелорусского народного собрания? Оно может быть конституционным органом?

– Здесь тоже удивительный эффект срабатывает. По большому счету Лукашенко совершенно не меняется: он на самом деле хитер. И умудряется каждый раз втирать очки и делать вид, что предлагает что-то новое. Сегодня он предлагает очень старую и уже надоевшую схему. Он однажды мне сказал: ты думаешь, я все эти ваши «кирпичи» читаю? Если что, вы будете отвечать за то, что мне их на подпись подсунули. Так и здесь. Он стал открыто проталкивать схему: мол, давайте сами всё решайте, разгребайте этот кризис, а я буду, ссылаясь на Всебелорусское собрание, отвергать или принимать ваши предложения. По такой же схеме в 1994 году, в августе, Верховный Совет фактически принудили принять документ, посвященный основным направлениям социально-политического развития. Это был чисто декларативный, но насквозь либеральный документ. И Лукашенко каждый раз при случае ссылался на этот документ. И сейчас он решил, что получится удачная схема, если всё будут делать правительство и парламент. Я даже не думаю, что он будет председателем этого собрания.

– Почему?

– Слишком много рисков для нашего монарха…

– Политолог Валерий Карбалевич тоже полагает, что Лукашенко может возглавить президиум этого Всебелорусского собрания…

– Карбалевич очень умный человек, и я практически всегда согласен с тем, что он говорит. Но в данном случае, на мой взгляд, он повелся на эту разводку. На слуху еще от путинских или назарбаевских изменений Конституции остался такой осадок, что он ищет возможность остаться, не уходя, многие подумали, что если он отдаст кучу полномочий Всебелорусскому собранию, то он его и возглавит. Я даже процента вероятности не даю этому сценарию!

– А какое вы видите будущее для Лукашенко? Он сам как-то недавно говорил: не представляю себе другой жизни, утром проснулся и ты не президент, что делать?

– В том же 1994 году, читая первый пункт полномочий президента в первоначальной Конституции о том, что он принимает меры по обеспечению безопасности, территориальной целостности и так далее, говорил: о, какие царские полномочия, что хочешь, то и делай! Другому президенту я такой возможности не оставлю, Конституцию надо менять.

Сейчас Лукашенко тоже рассуждает примерно так: новая система управления, коллегиальная, будет, когда меня не станет. А после нас – хоть потоп.

И Лукашенко все чаще говорит: нынешняя Конституция устарела, мол, вот примем новую, будем с ней считаться. И поэтому, видимо, принимаются решения, которые напрямую идут вразрез с Конституцией.

– Некоторые отводят нынешней власти два-четыре месяца максимум. Вы согласны с таким мнением?

– Я тоже думаю, что экономический апокалипсис как раз решит Лукашенко единственного средства, с помощью которого он держится в своем кресле. И если сейчас грянет серьезный экономический кризис, он сам совершенно добровольно уйдет. Чуйка у него феноменальная! Благодаря звериной интуиции он и раньше выживал.

Есть два варианта, которые могут подтолкнуть Лукашенко к уходу. Экономический кризис, который буквально на глазах разрастается. Наша экономика росла и крепла, когда был реальный подсос, и он иногда измерялся десятками миллиардов долларов в год (это и скидки на сырье, и помощь, в том числе западная). А в ближайшее время помощи ждать неоткуда. И в последние годы нам скидки давали уже не на халяву, а в значительной степени стали переводить страну на кредитование.

Как скоро грянет этот экономический Армагеддон? Я согласен с тем, что до февраля вся эта система может и не продержаться. Тем более сейчас в России начнется этот праздничный загул многодневный, наши заводы встанут, и тогда на улицы выйдут уже не только идейные люди, но и материалисты, шкурники. Всё сметут! Когда по городу пойдут колонны БелАЗов, ОМОН разбежится с такой скоростью, которой спортсмены позавидуют!

Кстати, я никогда не думал, что у нас в стране такое количество невероятных людей, которые готовы ради идеи многим жертвовать.

Но это не близкий вариант. На сегодняшний день российская олигархия столкнулась с удивительной проблемой: ничего не отдают им из того, что они хотели. И с россиянами могут пойти на сделку в обмен на сдачу страны в самое ближайшее время…

Публикация – из № 99 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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