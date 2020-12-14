Вадим Можейко: Власть примиряется с тем, что акции есть

Если тенденция асинхронизации наберет обороты и люди начнут протестовать ночью, днем, в будние дни, – это может оказаться логичным продолжением децентрализации и локализации протестов.

Более 120 локальных акций протеста, по данным СМИ, прошло в Минске и городах-спутниках 13 декабря. Правозащитники и ГУВД Мингорисполкома сообщают о задержаниях более 300 человек. Протесты несколько изменили свой характер: многие дворы и районы протестовали еще в субботу, а в воскресенье Минск вышел на улицы не в одно установленное время, а в разное.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко в интервью Thinktanks.by рассуждает о новых чертах мирного протеста.

– Вчерашний протест отличался взаимным пониманием, что мирный протест подавить не удастся. Поэтому власть впервые за все месяцы протестов не блокировала интернет, не закрывала станции метро, не перекрывала улицы. По сути, власть не предпринимала никаких контрмер, а силовики проводили сугубо тактические задержания. Кажется, они поняли, что остановить протесты в таком формате не в состоянии. Я бы сказал, власть примиряется с тем, что акции есть. Да, она показывает зубы, демонстрирует, что нельзя расслабляться, но акциям в таком формате власть даже не пытается помешать. Мне кажется, это самое важное изменение в мирном протесте.

– Вчера мы также наблюдали рассинхронизацию протеста: колонны людей выходили на улицу не в четко регламентированное время, а раньше или позже.

– Мне кажется, это неизбежное последствие отсутствия общей координации протеста. Мы видели, что во многих районах, во многих городах люди протестовали в субботу, потому что им так удобнее, все договариваются о разных точках, о разном времени, о разных маршах. Чем меньше попыток проводить общую координацию, тем больше изменений. А сточки зрения безопасности участников протеста – еще и лучше: в таком случае силовикам совершенно не понятно, какие акции, когда, с каким количеством людей пресекать. Если эта тенденция наберет обороты и люди начнут протестовать ночью, днем, в будние дни, – это может оказаться перспективным ходом и логичным продолжением децентрализации и локализации протеста.

– Мы уже пережили децентрализацию, локализацию протеста, сейчас наблюдаем его асинхронизацию, которая может перерасти в некое постоянное условие протеста?

– Я бы сказал, что самое главное – локализация протеста: люди протестуют тогда и в такой форме, как договорятся в своем дворе, на своей улице, в собственном районе. Решения принимаются не на глобальном уровне, а на локальном – асинхронизация, скорее, побочный эффект локализации. Мы наблюдаем укрепление горизонтальных связей, которые во многом будут оказывать влияние на протест и в будущем.

– Можно констатировать, что локализация, или дробление, как ни парадоксально, играет на укрепление протеста, а не на сдувание?

– Бывают этапы, когда важно собраться всем вместе в одной точке и ощутить свое единство, а бывают этапы, когда следует рассредоточиться командами по локальным точкам и укреплять связи в малом кругу. Это не уменьшение протеста, это просто другой этап. Как я говорил уже раньше, до нового года может быть объявлен и глобальный марш, в том числе и для того, чтобы показать самим себе: локальные марши способны перерождаться в общегородские. А с учетом того, что власть расслабилась и перестала бороться с локальными маршами, объявление всеобщего марша неожиданно и очень быстро может застать власть врасплох (труднее будет мобилизовать ресурс ы на подавление). Но это скорее гипотезы, посмотрим, как сложится на самом деле.

– Кстати, о предстоящих новогодних праздниках. На фоне усиления борьбы с бело-красно-белой символикой как отреагирует власть на появление на белорусских улицах Дедов Морозов в бело-красных одеяниях?

– Понятное дело, что большинство Дедов Морозов будут красно-белыми, как всегда, уже хотя бы потому, что работники культуры, которые на новый год играют Дедов Морозов и на этом зарабатывают, не будут перешивать костюмы, потому что власти так захотелось. Даже независимо от их политической позиции, никто не будет перешивать костюмы. Естественно, на улицах будет полно бело-красно-белых Дедов Морозов, естественно, некоторых в костюмах Дедов Морозов будут задерживать. Новый год такая часть карнавала, маскарада, которая, несмотря на тяжелую атмосферу, на репрессии, на противостояние диктатуре, все-таки больше воспринимается как праздник. Новый год – отличная возможность совместить протесты с празднованиями; хотя пока особо нечего и праздновать, но поводов достаточно для политической мобилизации соседей.

– Что вчера представляли собой региональные протесты?

-С такой локализацией нет никакого значения, где проходят протесты: в Минске, Гродно или в Жабинке. В сети гуляют видео гуляний во многих регионах, где-то были задержания, где-то нет. Особенностей в региональных протестах я пока не вижу.

– Я веду к тому, что региональные протесты затрудняют мобилизацию силовых структур на подавление протестов в Минске.

– Сейчас у силовиков нет особых возможностей проводить массовые задержания. Региональных омоновцев свозят в Минск для подавления крупных акций. Но для точечных задержаний большого количества силовиков не надо.

– Народ протестует, Светлана Тихановская и связанные с ней структуры ведут свою политику, Лукашенко ведет свою игру. Имеют ли три разных процесса некие точки соприкосновения или они развиваются параллельно, не соприкасаясь друг с другом?

– Международные поездки Тихановской выстраиваются в соответствии с календарем: в январе она полетит в США не из-за событий в Беларуси, а потому что там пройдет инаугурация Байдена. Власти действуют исходя из собственной логики. Но в конечном счете белорусская улица, протест, пускай и не такой яркий сейчас, как в августе, остается основой того, что все указанные акторы вообще участвуют в политическом процессе. Если бы прекратился белорусский протест, акции сошли на нет, то не было бы такого пристального внимания к деятельности Тихановской, а власти не вели бы постоянные разговоры о Конституции и Всебелорусском народном собрании. Все планы и Лукашенко, и Тихановской выстраиваются по собственной логике, но опираются на белорусские протесты.

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