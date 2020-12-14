Тихановская в Германии: встречи на высоком уровне

Сегодня во время своего визита в Германию претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская имела ряд встреч с официальными лицами.

Как сообщила ее пресс-служба, она встретилась с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Норбертом Рёттгеном и вице-президентом Бундестага Клаудией Рот.

Основной темой на встречах было оказание помощи белорусам. Речь шла о поддержке репрессированных, получивших ранения в ходе мирных акций в Беларуси, а также семей политических заключенных.

Немецкие политики пообещали как можно быстрее осуществить программы поддержки журналистов и медиа, активистов, правозащитников, инициировать процедуру выдачи гуманитарных виз Германии для белорусов, пострадавших от насилия.

Обсуждались cанкции в отношении компаний, которые поддерживают Лукашенко и репрессируют рабочих.

Тихановская призвала Германию поддержать инициируемые международные расследования преступлений против человечности в Беларуси.

Также в этот день Светлана Тихановская встретилась с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Она подняла вопрос о том, как важно, чтобы Германия поддержала расширение санкций против пособников белорусского режима.

На встрече также говорили о вакцине от коронавируса и о возможной помощи Германии в виде поставок вакцины для врачей в Беларуси, которые вынуждены работать в сложных условиях.

Тихановская и Штайнмайер обсудили возможное участие ОБСЕ в организации переговоров по проведению новых выборов в Беларуси.

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