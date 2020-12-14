Сервисы Google дали сбой по всему миру

YouTubeTV, Google Classroom, Google Play, Google Maps и другие сервисы Google не работают или работают со боями по всему миру.

По всему миру в понедельник, 14 декабря, наблюдается сбой в работе сервисов Google. В частности, нет доступа к YouTube, Google-документам и почте Gmail. О причинах сбоя пока не сообщается.

По данным сервиса Downdetector, сбои также произошли в работе YouTubeTV, Google Classroom, Google Play, Google Maps и других сервисов. Жалобы поступают из Украины, России, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Австрии, Белоруссии, США, Индии, Японии и других стран. Преобладают жалобы из Европы.

Большинство (86%) пользователей Google не могут войти в учетную запись, у 13% возникают сложности с поиском. Пользователи Gmail также в основном не могут войти в учетную запись – об этом 76% отправленных жалоб. 49% пользователей YouTube жалуются на проблемы с сайтом, почти столько же (45%) не могут воспроизвести видео.

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