Почему события 2020 года навсегда изменили белорусов

Беларусь сегодня переживает беспрецедентный социально-политический кризис, который привел к конфронтации и расколу в обществе. Социологи выяснили, что разделило белорусов.

Беларусь после президентских выборов вступила в серьезный и драматический политический кризис. Возникшая в белорусском обществе конфронтация показала, что в нем появились принципиальные расхождения на уровне норм и ценностей.

Как заметил социолог, экс-директор Института социологии НАН Геннадий Коршунов в ходе публичной беседы в рамках общественной инициативы «Социальный капитал», август 2020 года перевернул все.

«Это и огромная коллективная травма, это и экзистенциально-этический выбор, который делает практически каждый. Эту травму, которую белорусы получили в августе и которая длится сейчас, будет проживать все общество еще несколько лет», – считает он.

Отвечая на вопрос, какие ценностные конфликты определяют сегодняшнюю социально-политическую повестку, политолог, редактор интернет-издания «Наше мнение» Валерия Костюгова назвала ключевым на сегодня вопрос отношения к насилию. По ее мнению, именно открывшиеся факты насилия после 9-11 августа буквально вытолкнули людей на улицы.

«У нас любят говорить, что у нас ситуация близкая к гражданской войне. Однако одна сторона применяет, оправдывает насилие и считает, что это вполне подходящий инструмент для социального государственного строительства, – сказала она. – В то время как протестующие ведут себя показательно мирно».

Различия между поколениями

Социолог Исследовательского центра ИПМ Дарья Урбан уверена, что основными критериями для ценностных различий сегодня выступают именно поколенческие различия.

«Люди разных поколений в Беларуси росли и формировались совершенно по-разному. У них разные источники получения информации, коммуникации. Они существуют как бы в параллельных реальностях. Есть люди, которые смотрят телевизор, а есть те, кто его давно не включает. И поколения могут драматически различаться в восприятии реальности», – сказала социолог.

«Если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, то видим, что поддерживают существующую систему в основном люди старших поколений, и те, кто смотрит телевизор. Вот разница. И вопрос в том, как сгладить эту разницу поколений и нужно ли», – заметила она.

На взгляд Геннадия Коршунова, сегодня происходит не столько ценностный разрыв, а своего рода социально-психологическая установка.

«Все же люди старшего поколения, которые освоили цифровую среду, хотя бы в минимальном объеме, они уже телевизор смотрят постольку поскольку. Это критичность мышления совершенно другая. Есть люди среднего возраста, которые в конфликтной ситуации отказываются от цифры, чтобы не менять ценностную структуру в результате конфликта.

По словам социолога, такие люди отказываются от выбора, от альтернативных источников информации. Они отказываются думать.

«Я называю это конфликтом регидности. Когда человек готов к изменениям либо не готов. И тот, кто не готов, будет защищать свою картину мира, существующую ситуацию, режим, оправдывая все. А тот, кто готов строить, готов меняться, он понимает, что насилие – это не инструмент для того, чтобы строить», – добавил Коршунов.

Приоритет гражданских и политических прав

Экс-дипломат, бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич напомнил, что насилие и раньше было в белорусской истории: исчезали люди и политики, было насилие на улицах, возможно, правда, не в такой степени жестокости, как сейчас.

«Я бы вообще поставил вопрос так: в чем советскость наших ценностей? Для меня она состоит в приоритете социальных прав над гражданскими и политическими», – заметил экс-дипломат.

Он отметил, что те поколения, для которых эти социальные права были важнее, чем гражданские и политические, уходит. А приходит в силу смены возраста и цифровизации поколение, для которых гражданские и политические права играют ключевую роль.

«Ведь противники и сторонники Лукашенко как раз и спекулируют на тематику, связанную с потерей работы, закрытием предприятием, потерей социальных гарантий и т.д.», – сказал Павел Мацукевич.

Что изменил 2020 год?

Эксперты, тем не менее, уверены, что события 2020 года навсегда изменили белорусов.

По мнению Геннадия Коршунова, 2020 год во многом знаменателен тем, что у белорусов получилось создать огромного коллективного «другого», который есть «белорусы», и обеспечить его огромным багажом самых положительных коннотаций.

«Это тот случай, когда «мы» и чувство принадлежности к белорусам наполняет огромной гордостью. Это солидарность, это взаимопомощь, это потрясшее весь мир ненасильственное сопротивление. И это ощущение может стать основой национальной идеи и внешне-политического имиджа», – подчеркнул он.

Дарья Урбан обратила внимание на то, что у нас наконец появилась коллективная идентичность не с профессией, не с семьей, а с белорусами. Социолог считает, что это отличный фундамент, для того, чтобы развиваться и далее.

«А вот переломный момент наступит для нас тогда, когда (если появится такая возможность) именно граждане Беларуси возьмут на себя ответственность и будут строить свою страну. Либо мы и далее будем сужать поле собственных возможностей и декларировать ценности, которые на самом деле для нас не будут релевантными», – резюмировал Павел Мацукевич.

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