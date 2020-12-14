Минздрав объявил о пике «пневмоний»: И рассказал, сколько еще продлится эпидемия в Беларуси

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич объявил, что Беларусь вышла на пик «пневмоний» и продержится на нем минимум полтора месяца. Но вообще вторая волна начнет спадать только к лету, передает БЕЛТА.

— Для индикации состояния эпидемического процесса в нашей стране мы, как и все, смотрим на количество заболевших. Но это не является для нас основным индикатором. Им все-таки является анализ поступления людей с пневмониями, особенно связанными с ковидом. К счастью, наши прогнозы пока сбываются: во всех регионах мы вышли на пик. К сожалению, показатели достаточно высокие, и мы думаем, что будем на таких цифрах как минимум еще полтора месяца. Но крайне важный факт — эти пики не настолько высоки, насколько могли бы быть. […] Как минимум до июня мы будем жить с высокой интенсивностью, пока штамм не станет сезонным, — сказал глава Минздрава.

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