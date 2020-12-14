Министр труда заявила, что декретный отпуск могут сократить уже в 2021 году

Вчера на телеканале «Беларусь 1» министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, как в будущем изменится декретный отпуск.

По словам Костевич, декретный отпуск стоит сокращать после развития услуг по уходу за детьми раннего возраста.

Модели же рассматриваются разные: оставить 3 года декретного, но оплачивать из них только 2 или сделать 3 оплачиваемых года только для многодетных, а для всех остальных сократить до 2 лет.

«Задача — найти идеальную модель, которая позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека», — заявила Костевич и добавила, что решением вопроса будут заниматься министерство труда, депутаты, медики, привлекая к обсуждению семьи.

Вопрос о сокращении декретного отпуска будет широко обсуждаться в декабре 2020 и январе 2021 года.

Поделиться ссылкой:



