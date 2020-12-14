Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 14 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321 пациент, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 162148 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 139835 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1273 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 10.

За минувшие сутки выполнено 16103 теста, всего в стране проведено 3625620 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 72336167 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1614159 человек.

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